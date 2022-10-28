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皇冠海岸觀光圈攜手30形塑店家 推多條主題遊程及套票

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
皇冠海岸觀光圈攜手30形塑店家，將推多條主題遊程及套票。圖／北觀處提供
皇冠海岸觀光圈攜手30形塑店家，將推多條主題遊程及套票。圖／北觀處提供

隨著國境開放國際客逐步回流，交通部觀光局北觀處攜手「皇冠海岸觀光圈」內食、宿、遊、購、行業者，與台北及高雄旅行業者媒合交流，透過旅行業者包裝遊程產品。北觀處預計11月推出多條主題遊程及旅遊套票上架至平台提供遊客選擇。

皇冠海岸觀光圈自去年起，從新北五股、八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里及基隆範圍內優選出30家特色店家進行形塑優化，成果已陸續呈現，北觀處今年攜手30店家一起向外推廣，10月17日及27日於淡水將捷金鬱金香酒店、高雄福華大飯店辦理「皇冠海岸觀光圈產業交流媒合會」台北及高雄場，共計約80位旅行業者及產官學界代表參加。

觀光圈夥伴大力展現皇冠海岸國際級的觀光資源、自然人文魅力及各自特色亮點，希望更多旅客走進皇冠海岸，振興在地的觀光產業。

北觀處長陳美秀表示，皇冠海岸觀光圈具地利之便，是距離國門最近的觀光圈，透過媒合交流，希望旅行業者將皇冠海岸特殊地景地貌如野柳地質公園與和平島公園、金山萬里溫泉、觀音山及基隆等多元化觀光資源，搭配形塑店家特色亮點包裝至遊程或自由行產品中，讓國際及國內旅客體驗皇冠海岸。

北觀處同步與知名線上OTA平台「KKday」合作，建置皇冠海岸觀光圈專屬頁面，以「想Chill哪?就往北邊走吧」為題，精選多項遊程、門票、飯店住宿、伴手禮等旅遊產品，遊客可線上選購適合自己的旅遊商品，用手機或電腦下單即可玩賞北海岸、觀音山及基隆風情。

此外透過KKday平台，國際旅客不用擔心語言問題也能輕鬆下單，觀光圈將持續新增優質旅遊商品到專區內，讓遊客有更多元的選擇。

皇冠海岸觀光圈11月4日至7日「ITF台北國際旅展」現場推廣主題遊程及旅遊套票，地點在台北南港展覽館1館-國家風景區觀光圈產業亮點館。

更多資訊及內容請參考：

皇冠海岸觀光圈 x KKday 專屬平台: https://www.kkday.com/zh-tw/promo/crowncoast-tour

北觀處官網

http://www.northguan-nsa.gov.tw/welcome/welcome.html

皇冠海岸觀光圈專頁

https://theme.northguan-nsa.gov.tw/crowncoast/

北觀粉絲團-幸福北海岸

https://www.facebook.com/northguan/

皇冠海岸觀光圈攜手30形塑店家，將推多條主題遊程及套票。圖／北觀處提供
皇冠海岸觀光圈攜手30形塑店家，將推多條主題遊程及套票。圖／北觀處提供
皇冠海岸觀光圈攜手30形塑店家，將推多條主題遊程及套票。圖／北觀處提供
皇冠海岸觀光圈攜手30形塑店家，將推多條主題遊程及套票。圖／北觀處提供

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