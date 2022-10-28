八旬老婦坐骨神經痛不願開刀 長期吃止痛藥頻胃出血

苗栗縣86歲黃姓老婦因胃出血急診，醫師詢問病史發現她10年前因坐骨神經疼痛，診斷出腰椎神經壓迫，當時醫師建議開刀治療，但她害怕開刀就自行服用止痛藥，一段時間後開始胃出血且狀況反覆出現，因胃出血到醫院接受胃鏡治療就多達6次。這次，老婦在家人勸說及醫療團隊評估下，終於願接受手術，一解長年以來的坐骨神經痛，也不用再冒著胃出血的風險吃止痛藥了。

大千綜合醫院骨科醫師容志雄表示，當腰椎骨頭滑脫嚴重就會造成神經的壓迫，就像房子的排水管是沿著牆壁下來，當牆壁凹凸不齊時，水管一定會被壓到的道理一樣。骨頭椎體的前後徑大約是4至5公分，後方的神經約1.2至1.5公分，如果骨頭滑脫超過1公分，神經被壓迫的情況就會越嚴重，神經被壓迫除了腰痠痛不舒服，也會影響腳痠痛、無力、抽痛或灼傷感，有些病人才走一下路就下肢脹痛，需要坐下休息才能再走。

他指出，個案黃姓老婦雖然高齡，但本身沒有慢性病、心臟狀況良好且耳聰目明，經心臟及麻醉團隊審慎評估後，才決定手術治療，術後恢復穩定，可自行行走不需要助行器協助，不僅解決腰椎疼痛問題，也終於不用再吃止痛藥，讓老人家很滿意。