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奈格颱風最接近台灣時間曝 這天晚上起恐暴雨襲台

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
氣象局說，奈格颱風可能達到中颱下限或輕颱上限，從潛勢路徑圖來看，颱風於下周二、周三是離台灣最近。圖／氣象局提供
氣象局說，奈格颱風可能達到中颱下限或輕颱上限，從潛勢路徑圖來看，颱風於下周二、周三是離台灣最近。圖／氣象局提供

中央氣象局今日表示，輕度颱風奈格未來將先以西北西的方向朝呂宋島接近，之後逐漸北轉，北轉的位置會對下周台灣的天氣有不同程度的影響，不確定性仍相當大，尤其是在颱風經過菲律賓呂宋島之後，各模式預報都有不小分歧，仍要持續注意。

氣象局說，奈格颱風可能達到中颱下限或輕颱上限，通過呂宋島之後估計會稍稍減弱，預計周日晚間開始影響台灣，但海警、陸警發布與否以及發布時機都還有不確定性，從潛勢路徑圖來看，颱風於下周二、周三是離台灣最近。

氣象局說，周日晚間至下周三颱風外圍環流影響，北部、東半部地區及恆春半島水氣再增多，降雨較明顯、持續，有局部大雨發生的機率，中南部地區雲量也增多，山區有局部短暫陣雨；颱風路徑不確定性高，將影響降雨區域、時間及雨勢大小，要持續關注。

周日晚間至下周三颱風外圍環流影響，北部、東半部地區及恆春半島水氣再增多，降雨較明顯、持續。圖／氣象局提供
周日晚間至下周三颱風外圍環流影響，北部、東半部地區及恆春半島水氣再增多，降雨較明顯、持續。圖／氣象局提供

颱風 氣象局

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