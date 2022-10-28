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奈格颱風生成 嘉義縣政府籲農漁民及早做好防颱措施

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
今年第22號颱風奈格昨天上午8點形成，嘉義縣政府籲農漁民及早做好防颱措施。圖／交通部中央氣象局提供
今年第22號颱風奈格昨天上午8點形成，嘉義縣政府籲農漁民及早做好防颱措施。圖／交通部中央氣象局提供

今年第22號颱風奈格昨天上午8點形成了，依據中央氣象局預報，未來將朝向西北西呂宋島的方向移動，預計31日(周一)颱風進入南海，將轉向北轉，但路徑仍不明朗，需再觀察；嘉義縣政府籲請農漁民及作業船隻，提早因應做好防颱準備。

嘉義縣政府提醒，縣內漁業、農業、畜牧及林業等產業，隨時注意最新氣象動態，提早因應及做好防颱準備，休閒農場及休閒農業區加強設施安全檢查及維護工作，落實防颱警急應變整備工作，做好必要疏散避難措施並妥善疏導遊客，以維護安全。

養殖業者，加強塭堤修補和排水路疏通，檢視備用發電機，加強巡視水閘門等操作正常；淺海養殖牡蠣養殖設施，檢查結構，裝修補強，必要時應提早收成；海面上作業船隻，收聽颱風最新動態適時進港避風，在港漁船加強纜繩繫縛嚴加戒備。

農產稻作，已屆黃熟期稻作及早收穫烘乾進儲，必要時提高田間灌水；果樹加強抗風力增設支柱；已屆採收期水果請盡速採收；正值果實發育期的果樹，加強果園的排水架設支柱等防護措施；生育期中瓜果類蔬菜，即時培土、加強枝條固定等覆著資材保護。

隨時檢查注意排水設施疏通或加深縱橫水溝，以維持雨水排放暢通；採用塑膠布網室或水平棚架網室等設施栽培的農民業者，檢視生產設施，注意結構安全，如有破損應及早維修；正值產期的花卉，移入設施內或加強覆蓋保護；綠化植栽樹木，加強固定支柱及修剪枝條。

畜牧產業，開放式畜舍檢查支架樑柱補強作業等防塌陷與滲水；封閉式畜禽舍，加強門窗檢修並予固定，做好供電設施等以防斷電或電線走火；飼料貯存處，加蓋防雨布帆，散裝飼料桶加固；酪農戶，準備發電設備，以防停電，減少生乳損失及變質；裝設沼氣袋設施者，維持一定飽和壓力，以防被強風吹垮；堆肥舍，加強覆蓋設施，以防滲水與有機肥溢散。

林業加強林地排水，固定苗木支架並於幼齡造林木旁加支柱；豪雨過後，儘速將林木扶正並以支架支撐，適當修剪枝條及葉子，減少水分蒸散，以提昇成活率。

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