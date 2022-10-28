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鐵路便當節11月11日起登場 展前暖身活動曝光

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
第7屆鐵路便當節11月11日至14日舉辦，在台北車站一樓大廳舉行，往年都吸引大批民眾參加。本報資料照片
第7屆鐵路便當節11月11日至14日舉辦，在台北車站一樓大廳舉行，往年都吸引大批民眾參加。本報資料照片

自今年6月延辦的第7屆鐵路便當節，將於11月11日起至14日在台北車站一樓大廳舉行，將展示台灣及海外的特色鐵路便當，也會展現台鐵規廣鐵道旅遊的成果。

台鐵局說，為了讓民眾可以更了解台鐵車站與業務，並擴大宣導機關廉政理念，台鐵政風室特設計網路廉政闖關遊戲作為暖身系列活動，相關活動10月30日起開跑。

台鐵說，本次暖身活動期間自10月30日至11月5日止，以寓教於樂之方式，透過網路遊戲了解台鐵車站歷史背景、建築特色及交通安全概念，並深化全民廉潔意識，凡答題活動闖關成功並填寫問卷，即有機會參加抽獎，得獎名單將於11月8日線上公布，活動獎項包含搭乘遊園小火車1次及精美小禮品五選一；得獎者須在鐵路便當節展期4天至服務台兌換，遊園小火車僅限於11月12日或13日上午11-12時搭乘。

台鐵說，民眾在遊戲中可以和台鐵餐旅熊兄妹─鐵魯與漢娜，共同搭乘火車環遊臺灣，透過移動體驗的方式獲得各種鐵路及廉政知識，而在便當節主活動中，將延續移動的體驗，由鐵路便當串連起台灣各地的好味道。

台鐵 便當 台北車站

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