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注意！台南森山市集、萬聖活動周末登場 多處交通管制
台南市交通局表示，10月29、30日，中西區將有4場活動舉行，又剛好宮廟遶境，將有大量車潮、人潮，台南市政府交通局提醒市民朋友提早規劃替代路線，避開可能擁擠路段，節省旅行時間。市民說周末有可以去的地方和市集了，但也有人嘆應該是避開的地方
交通局說，本周末29、30日適逢西洋萬聖節，中西區赤崁商圈於中西區永福路（民生路、民權路）辦理「2022 赤嵌萬神節-朋派市集.萬神攒動.樂音繚繞」，屆時永福路將管制，來往民眾建議改道忠義路及西門路。
中西區海安商圈在海安路二段（中正路、民生路）舉辦「2022裝神弄鬼萬聖派對」，屆時海安路將管制，來往民眾建議改道西門路或金華路。
市府觀光旅遊局在河樂廣場舉辦「2022台南餐酒嘉年華暨臺傲日TIME OUT威士忌&調酒展」，屆時中正路(環河街、康樂街)將管制，來往民眾建議改道民生路或府前路。
另觀光旅遊局在台南市美術館2館舉辦「2022森山市集」，屆時友愛街(忠義路、永福路)將管制，來往民眾建議改道民生路或府前路。此外於安南區國立臺灣歷史博物館戶外園區有「島嶼餐桌物語」活動，行經長和路、環館路、慶和路車輛，請注意行駛。
交通局長王銘德表示，因應觀光人潮及車潮出現，交通局持續於大台南智慧交通中心全程監看本市重要路段交通狀況，即時因應車流狀況啟動區域協控、市區往返交流道導引與舊城區路網動態號誌，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，視各道路車流狀況調整號誌控制策略，以疏解車流。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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