注意！台南森山市集、萬聖活動周末登場 多處交通管制

今年五十八歲的嚴先生，在台北車站一帶生活已超過十年。白天時，他會接零工，有時當舉牌人，有時支援廟會工作，有時則擔任臨時清潔工。到了夜晚，天地就是他的家。每晚六點，車站人員便允許他將行李搬至車站周圍定點，築起自己的窩。 「前幾年夏天真的很熱，晚上還是（攝氏）35、36度，要到半夜兩點溫度才會降下來一點。」嚴先生說，熱到睡不著時，他會走到二二八公園的廁所沖涼，或是穿更涼爽的衣著，避免中暑。對嚴先生這樣的無家者來說，沒有家的蔽蔭，幾乎是直接以肉身直接承受暑氣、寒流等天氣變化的影響。

2022-10-28 09:41