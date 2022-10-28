高雄彩券行開出威力彩2.16億 老闆曝開獎前出現這玄事

威力彩第111086期昨晚開獎，頭獎由1名幸運兒獨得，獎金新台幣2億1665萬4065元。開出頭獎高市小港區興佳興彩券行梁姓業者開心受訪表示，店開了3年餘，只中過刮刮樂10萬元，這次終於開出頭獎，他並透露，原本財位上的鹽燈滅掉，昨白天點亮後，晚上就開出頭獎，真的很玄。

高雄幸運兒昨晚獨得威力彩頭獎2.6億元，開出頭獎的興佳興彩券行梁姓業者受訪表示，無法確認中獎者是男是女，但近來店內感覺買彩券的消費者增多，比以往度小月期間的買氣還強。

梁男說，彩券行開業3年餘，從未開出頭獎，最高獎額也只有消費者刮刮樂中過10萬、雙贏彩10萬以及今彩2萬，他開心表示，「這次（頭獎）終於輪到我們了，客人能中頭獎，我們心裡也很高興」。