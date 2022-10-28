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高雄彩券行開出威力彩2.16億 老闆曝開獎前出現這玄事

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
開出威力彩頭獎的興佳興彩券行梁姓業者說，開獎前一天，店裡財位上的鹽燈在閃爍後滅掉了，昨白天他再將鹽燈點亮，結果晚上就開出頭獎。圖／興佳興彩券行提供
開出威力彩頭獎的興佳興彩券行梁姓業者說，開獎前一天，店裡財位上的鹽燈在閃爍後滅掉了，昨白天他再將鹽燈點亮，結果晚上就開出頭獎。圖／興佳興彩券行提供

威力彩第111086期昨晚開獎，頭獎由1名幸運兒獨得，獎金新台幣2億1665萬4065元。開出頭獎高市小港區興佳興彩券行梁姓業者開心受訪表示，店開了3年餘，只中過刮刮樂10萬元，這次終於開出頭獎，他並透露，原本財位上的鹽燈滅掉，昨白天點亮後，晚上就開出頭獎，真的很玄。

高雄幸運兒昨晚獨得威力彩頭獎2.6億元，開出頭獎的興佳興彩券行梁姓業者受訪表示，無法確認中獎者是男是女，但近來店內感覺買彩券的消費者增多，比以往度小月期間的買氣還強。

梁男說，彩券行開業3年餘，從未開出頭獎，最高獎額也只有消費者刮刮樂中過10萬、雙贏彩10萬以及今彩2萬，他開心表示，「這次（頭獎）終於輪到我們了，客人能中頭獎，我們心裡也很高興」。

梁男並透露，能開出威力彩頭獎的玄機，他說，開獎前一天，店裡財位上的鹽燈在閃爍後滅掉了，昨白天他再將鹽燈點亮，結果晚上就開出頭獎了；今天上午一開店，馬上放鞭炮慶賀，希望分享中頭獎的幸運，讓買氣升溫。

高雄小港區興佳興彩券行昨晚開出威力彩2.6億，1人獨得，梁姓業者今天上午開心放鞭炮慶賀。圖／興佳興彩券行提供
高雄小港區興佳興彩券行昨晚開出威力彩2.6億，1人獨得，梁姓業者今天上午開心放鞭炮慶賀。圖／興佳興彩券行提供
開出威力彩頭獎2.6億的高市小港區興佳興彩券行梁姓業者今天上午開店時，開心放鞭炮慶賀。圖／興佳興彩券行提供
開出威力彩頭獎2.6億的高市小港區興佳興彩券行梁姓業者今天上午開店時，開心放鞭炮慶賀。圖／興佳興彩券行提供

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