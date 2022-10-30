出生彰化台北念書卻選擇雲林從醫17年 許智能：只要願意，就能找到留下的理由

這天，天氣晴朗，台大雲林分院心血管中心主任許智能提早從家裡出發，走了兩公里多的路到醫院上班，這是他的生活日常。

「在醫院工作難免遇到緊急狀況，為搶救病人生命，一分一秒都慢不得，」他微笑說，只能在工作之外體現「慢活」步調，讓自己的心靜下來。

習慣不塞車的生活

出生於彰化，在台北念書，卻選擇到雲林當醫生，在台大雲林分院工作邁入第十七個年頭。留在這裡是不是有什麼特別的情懷？「我沒那麼偉大，」許智能靦腆的說，「對我來說，在哪裡當醫生都一樣，『都做一樣的事』，習慣了這裡的人事物，自然而然就留下來。」

2001年，在臺大醫院擔任住院醫師的許智能，原本和雲林沒有任何連結，因為院方指派他到署立雲醫支援，從此結緣。

「回想起二十年前初來乍到的雲林，跟現在完全不同，」許智能說，當年沒有高鐵，從台北到斗六只能搭火車或客運，再走路進醫院。斗六街上除了少數幾家店鋪，其他都是住家，晚上很暗。記得有次太太和她的弟弟到斗六找他，晚上想找地方吃飯都很難，餐廳沒幾家，跟現在有著天壤之別。

（本文出自《一群人，讓這裡更美好：雲林改變臺大，臺大守護健康》） 不過，即使有這段經驗，但只有在住院醫師第二年及第三年各到雲林一個月，許智能與雲林還是沒有太多淵源。

沒想到，一年多之後，改制不久的時任臺大雲林分院副院長黃瑞仁向他招手，問他：「要不要到雲林分院貢獻所長？」開啟他常駐雲林的契機，那時是2006年7月。

許智能沒有考慮太久就答應，他心想：太太是南部人，自己在桃園工作，逢年過節要回雙方父母家，雲林剛好在中間點，方便探視雙方長輩。後來，許智能的太太把工作調至雲林，兩人都習慣了不塞車的生活，自此在雲林落地生根。

從只有10％能做，到只有10％不能做

對許智能來說，這十幾二十年間，雲林除了生活機能更便利，醫療也有長足進步。

「2001年來支援時，心臟病患者幾乎都不會選擇在這裡治療，」他回顧，「當時還是署立醫院編制，心臟科醫師不多，能做的事也不多，特別是心血管急重症患者，就算醫師有意願處理，但設備不夠，只能請救護車把病人載走。」

可是，「當時雲林地區沒有醫院能夠執行心導管手術，很多心肌梗塞的急症病人在往北送或是往南送的路程中喪命，讓人看了很不捨，」許智能難過的說，可以走動的病人必須趕早搭第一班客運到北部看病，下午再回雲林，「心臟病患者多半年事已高，還要舟車勞頓、奔波看病，看了很心痛，卻又無可奈何。」

經過這些年的努力，「改制前的署立醫院能處理的心臟病人大約只占10％，10個求診病人之中，9個幾乎都轉走；臺大雲林分院接手後，現在大約只有不到一成的病人需要轉至醫學中心進一步治療，90％以上的病人都可以放心交給臺大雲林分院，」許智能見證了雲林分院醫療量能的變化。

有鑑於雲林地區老年人口多，心臟科是雲林分院的發展重點及強項，目前院內有13位心臟內科醫師、4位心臟外科醫師，許智能用「陣容豪華」形容，這樣的醫師團隊人數甚至比部分都會區大醫院還多。

（本文出自《一群人，讓這裡更美好：雲林改變臺大，臺大守護健康》，作者：黃筱珮）