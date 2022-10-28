首間Dyson體驗店進駐台北新光三越A11館 獨家Beauty Lab打造專業沙龍美髮

首間Dyson體驗店進駐台北新光三越A11館，供民眾現場體驗全系列產品的強大黑科技。 圖／Dyson 提供

Dyson台灣首間「Dyson體驗店」正式進駐台北新光三越A11館，有別於一般銷售型店舖，店內設計主打全系列產品體驗區和新型態互動體驗展示，讓民眾能以最輕鬆的方式深入體驗Dyson地板清潔、空氣淨化，以及頭髮護理領域的各項創新科技。其中獨家Beauty Lab美髮專區造型體驗，更讓民眾可以輕鬆感受立刻升級的沙龍級美髮效果，絕對不能錯過！

一走進店內，肯定會被佔了體驗店大半空間、以店中店概念精心打造的「Beauty Lab美髮專區」所吸引，因為台灣的潮濕氣候容易讓髮根油膩、扁塌，若是經常染、燙，再加上常用高溫造型工具，更容易有頭髮受損粗糙、髮尾毛躁的困擾，這時候一定要現場試用Dyson Supersonic吹風機、Dyson Airwrap多功能造型器，和Dyson Corrale直捲髮造型器，感受頭髮護理黑科技的魅力。

獨家設置「Beauty Lab美髮專區」，讓消費者可親自體驗透過Dyson產品為秀髮創造的無限可能性。 圖／Dyson 提供

根據Dyson的頭髮科學研究，在秀髮受損的眾多因素當中，極端高溫是最常見且幾乎每天發生，卻又常常被忽略的問題。因此，Dyson研發出全系列頭髮護理，為滿足消費者的美髮需要，同時預防高熱對髮絲造成永久性的傷害。其中，新一代Dyson Airwrap多功能造型器在原有設計的基礎上持續鑽研氣流科技，並搭配多種造型配件，一機抵多機，輕鬆打造各種捲度的百變造型、新配件加入撫平毛躁功能，同時又保護髮絲免受高熱傷害，維持健康自然光澤。

最特別的是，Dyson體驗店獨家提供禮盒個人化鐫刻服務，凡購買配有精美皮質禮盒的Dyson Airwrap多功能造型器及Dyson Supersonic吹風機，即可刻印自己或收禮者名字的英文縮寫，提供多款文字、顏色供選擇，讓送禮的心意更顯珍貴。而Dyson體驗店未來也將推出免費頭髮護理及造型體驗，透過專家示範與教學，讓民眾學習如何在家輕鬆塑造出媲美沙龍的造型效果。

Dyson體驗店獨家提供禮盒個人化鐫刻服務，提供消費者刻印自己或收禮者名字的英文縮寫。 圖／Dyson 提供

Dyson Supersonic吹風機特殊的抗毛躁吹嘴，可輕鬆解決台灣民眾最在意的「毛躁亂髮」問題。 圖／Dyson 提供

新一代Dyson Airwrap多功能造型器可搭配多種造型配件，輕鬆打造各種捲度的百變造型。 圖／Dyson 提供

而來到體驗店當然不能只顧好自己的造型，地板清潔、空氣淨化也對打造舒適居家生活相當重要，Dyson A11體驗店還有吸塵器及空氣清淨機全系列人氣商品。消費者可運用Dyson各款無線吸塵器在不同的地板材質上嘗試吸除各類碎屑，實際感受強大的清潔效果，同時還能至空氣品質體驗區查看即時的空氣品質數據，深入理解各項指標背後的意義，讓你輕鬆打造智慧健康環境，從裡美到外。趕快走一趟Dyson A11體驗店現場感受創新生活科技的魅力吧！

消費者可在體驗店試用Dyson各款無線吸塵器，在不同的地板材質上嘗試吸除各類碎屑，實際感受卓越的清潔效果。 圖／Dyson 提供

透過Dyson空氣清淨機的即時空氣品質數據，現場深入理解各項指標背後的意義。 圖／Dyson 提供

周年慶期間優惠 蒞臨現場體驗讓科技走進生活 限定優惠至11/13

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好康二：Dyson Supersonic™ 吹風機長春花藍配玫瑰金限定版（含順髮梳及專用按摩梳組） ，運用氣流快速乾髮避免髮絲受高熱損傷，配合全新抗毛躁吹嘴一掃隱藏毛躁，重現柔順髮絲！周年慶NT$16,600

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新光三越A11 Dyson體驗店營業地址：台北市信義區松壽路11號營業時間：週日至週四 11:00～21:30、週五至週六 11:00～22:00電話：（02）27234933更多詳情可上Dyson體驗店官網 查詢

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