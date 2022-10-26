九合一選舉高鐵加開47列車 10月28日凌晨開搶

九合一選舉進入最後倒數，台灣高鐵今表示，為了加強服務旅客返鄉投票需求，11月25日至11月28日規畫為期4天的選舉疏運，期間加開47班次列車（南下24班，北上23班），疏運期間總計提供660班次列車的旅運服務。

高鐵表示，各車次列車將自本周五(28日)凌晨零時起開放購票，旅客可多加利用T Express行動購票App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購選舉疏運期間所需車票，並於搭車前提早完成取票，以節省寶貴時間。

高鐵也提到，選舉疏運期間，仍比照過去疏運仍維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠內容。

高鐵表示，目前高鐵車站及各車次列車均開放旅客在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的情形下飲食，惟飲食完畢後仍須佩戴口罩，敬請旅客遵守規定；更多台灣高鐵最新防疫措施，請上企業網站「嚴重特殊傳染性肺炎〈COVID-19〉防疫專區」查詢。