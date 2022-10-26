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台積電股價又破底 分析師不意外：再次見證「反指標」！

雲品攜手總太地產 首創長駐型頂級餐飲接待中心

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

雲品國際宣布與總太地產展開策略結盟，打造長駐型品牌接待中心結合高端會館餐飲營運，這也是雲品國際第九處委託經營案，透過永續循環、綠建築理念導入「米其林三星餐飲服務」、「TIBA國際管家認證團隊」、「WSET國際侍酒師團隊」等高規格標準，也是獨創接待中心內有會館餐飲服務的首例，讓住戶在交屋之前就能享受頂級飯店的服務。

雲品國際總經理丁原偉表示，雲品看好總太在台中北屯與水湳智慧城的未來發展性，將擔任總太地產的餐飲服務與永續顧問，將飯店中永續循環、節能與減廢的作法導入豪宅物業，更能為總太位於台中水湳中央公園特區的品牌接待中心，提供高訂品質的專屬餐飲服務，目標將成為高端豪宅市場尊榮體驗的天花板標準。

總太地產董事長翁毓羚也說，此址將是總太攜手雲品，針對水湳區域建案與物業所成立的長駐型聯合接待中心，占地1730坪，建坪約為300坪，一樓為展覽及餐飲體驗空間，可提供獨立包廂聚會與開放式酒吧交誼空間，二樓則為賞屋中心與家宴會所，提供總太屋主在交屋前作為私人招待所與未來生活體驗場域，將引進米其林星級的餐飲服務，提供給賞屋、購屋的消費者嶄新的餐飲文化享受，也是總太地產致力於永續社區推動的平台。

米其林 品牌 高端

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