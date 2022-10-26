快訊

台積電股價又破底 分析師不意外：再次見證「反指標」！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

責任關懷照顧制延伸家庭 日照中心長輩「慮病症」緩減

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄樂活苓雅日照中心自創「責任關懷照顧制」，將關懷面向擴及長輩居家，不只促進長輩健康，也增進長輩們的家庭和樂。記者王昭月／攝影
高雄樂活苓雅日照中心自創「責任關懷照顧制」，將關懷面向擴及長輩居家，不只促進長輩健康，也增進長輩們的家庭和樂。記者王昭月／攝影

高雄樂活苓雅日照中心平日照料長輩發現，不少老人家有慮病症、憂鬱症、日落症候群及失智症等困擾，為讓長輩們獲得細膩周全照顧，中心自創「責任關懷照顧制」，近一個月後，發現這項機制因將關懷面向擴及長輩居家，不只促進長輩健康，也增進長輩們的家庭和樂。

活力得醫療照護體系「樂活苓雅日照中心」組長鄭品萱說，有長輩在家時老覺得胸痛、喘不過氣，渾身乏力，也自覺老邁，腦袋不靈光，經常擔心生病，怕不知能活多久，時常胡思亂想。護理師李蓮姿也說，部分長輩們除「慮病症」，也有憂鬱、日落症候群等現象。

日照中心為讓長輩們獲得更周全照顧，自創「責任關懷照顧制」，從生活照顧、健康管理、康復規劃、文康休閒、情緒關懷及家庭聯絡6大面向，設計許多能延緩失能、失智及恢復肌力與身體功能課程。

鄭品萱說，「責任關懷照顧制」的關懷面向擴及居家，規劃許多功能性的「功課」讓長輩帶回家做，像繪畫，就能幫助長輩在家時沉靜心靈，培養專注力及耐心。手工藝可訓練手部協調與靈活度，集中注意力並緩和情緒，促進認知。文康休閒、情緒關懷加上家庭緊密連絡，則讓長輩作息正常，減少胡思亂想，另透過鼓勵自行活動，也降低老人家對輪椅的依賴度，長輩們自主能力提升，減少對家人的依賴，家人緩解了照顧壓力，家庭氣氛即變得和樂。

長輩在日照中心學到的繪畫等「功課」，延伸帶回家庭，可沉靜心靈，穩定情緒，促進認知，減少胡思亂想。記者王昭月／攝影
長輩在日照中心學到的繪畫等「功課」，延伸帶回家庭，可沉靜心靈，穩定情緒，促進認知，減少胡思亂想。記者王昭月／攝影

憂鬱症 失智症

延伸閱讀

台中大里出現大型日照中心 前副議長鼓勵老人走出舒適圈

集集鎮終於有日間照顧中心 林明溱退休後也想來跳舞

失智資源亮點城市／彰化縣失智共照中心 協助跨科別轉介

高雄田寮老年人口占比逾30% 首間日照中心成立

相關新聞

九合一選舉高鐵加開47列車 10月28日凌晨開搶

九合一選舉進入最後倒數，台灣高鐵今表示，為了加強服務旅客返鄉投票需求，11月25日至11月28日規畫為期4天的選舉疏運，...

班班吃石斑？恐年花13.5億 家長教團批：無教育精神

中國大陸禁我石斑魚後，政府規畫讓中小學營養午餐「班班吃石斑」，本學期有四個月每月吃一次；農委會主委陳吉仲昨受訪說，未來將...

全台砸六億「班班吃石斑」 專家：應趁機深化食農教育

石斑魚遭中國禁止進口，政府砸六億元規畫本學期「班班吃石斑」，高雄、竹縣已陸續「上菜」，食育專家表示，應讓效益最大化，趁此...

11月7日起取消強制量體溫 交通部「建議」發燒者暫緩搭車

新冠肺炎疫情從2020年初侵襲全球，交通部於同年4月1日宣布，民眾搭乘台鐵、高鐵、進入機場、港口、客運轉運站及國道服務區...

把握今好天氣 北部、東半部明晚起有雨 周末雨勢再加大

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，由於晴空「輻射冷卻效應」，今(26)日清晨截...

嘴巴裡「鹹鹹苦苦」 揪出胃食道逆流

味覺突然改變，可能是胃食道逆流惹禍。30多歲吳小姐最近幾個月，時常在早上起床時，感覺嘴巴有「鹹鹹苦苦」的味道，且喉嚨有異...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。