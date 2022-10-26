責任關懷照顧制延伸家庭 日照中心長輩「慮病症」緩減

高雄樂活苓雅日照中心平日照料長輩發現，不少老人家有慮病症、憂鬱症、日落症候群及失智症等困擾，為讓長輩們獲得細膩周全照顧，中心自創「責任關懷照顧制」，近一個月後，發現這項機制因將關懷面向擴及長輩居家，不只促進長輩健康，也增進長輩們的家庭和樂。

活力得醫療照護體系「樂活苓雅日照中心」組長鄭品萱說，有長輩在家時老覺得胸痛、喘不過氣，渾身乏力，也自覺老邁，腦袋不靈光，經常擔心生病，怕不知能活多久，時常胡思亂想。護理師李蓮姿也說，部分長輩們除「慮病症」，也有憂鬱、日落症候群等現象。

日照中心為讓長輩們獲得更周全照顧，自創「責任關懷照顧制」，從生活照顧、健康管理、康復規劃、文康休閒、情緒關懷及家庭聯絡6大面向，設計許多能延緩失能、失智及恢復肌力與身體功能課程。