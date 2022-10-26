聽新聞
test
0:00 / 0:00
責任關懷照顧制延伸家庭 日照中心長輩「慮病症」緩減
高雄樂活苓雅日照中心平日照料長輩發現，不少老人家有慮病症、憂鬱症、日落症候群及失智症等困擾，為讓長輩們獲得細膩周全照顧，中心自創「責任關懷照顧制」，近一個月後，發現這項機制因將關懷面向擴及長輩居家，不只促進長輩健康，也增進長輩們的家庭和樂。
活力得醫療照護體系「樂活苓雅日照中心」組長鄭品萱說，有長輩在家時老覺得胸痛、喘不過氣，渾身乏力，也自覺老邁，腦袋不靈光，經常擔心生病，怕不知能活多久，時常胡思亂想。護理師李蓮姿也說，部分長輩們除「慮病症」，也有憂鬱、日落症候群等現象。
日照中心為讓長輩們獲得更周全照顧，自創「責任關懷照顧制」，從生活照顧、健康管理、康復規劃、文康休閒、情緒關懷及家庭聯絡6大面向，設計許多能延緩失能、失智及恢復肌力與身體功能課程。
鄭品萱說，「責任關懷照顧制」的關懷面向擴及居家，規劃許多功能性的「功課」讓長輩帶回家做，像繪畫，就能幫助長輩在家時沉靜心靈，培養專注力及耐心。手工藝可訓練手部協調與靈活度，集中注意力並緩和情緒，促進認知。文康休閒、情緒關懷加上家庭緊密連絡，則讓長輩作息正常，減少胡思亂想，另透過鼓勵自行活動，也降低老人家對輪椅的依賴度，長輩們自主能力提升，減少對家人的依賴，家人緩解了照顧壓力，家庭氣氛即變得和樂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言