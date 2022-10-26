不抽菸也會罹患肺癌 高市大同醫院籲早期篩癌

肺癌高居台灣癌症死因首位，高雄市立大同醫院為439名肺癌高風險族群進行低劑量電腦斷層肺癌篩檢發現，揪出4名不抽菸但有肺癌家族病史的民眾，也罹患肺癌！

大同醫院副院長洪仁宇表示，肺癌個案死亡率高，2019年台灣癌症登記資料顯示，每2個肺癌確診個案就有1個為第4期。早期肺癌5年存活率達9成以上，但到第4期5年存活率僅剩1成，顯示早期篩檢、早期介入治療的重要性。

他說，據國民健康署統計，肺癌高居台灣癌症死因第一位，但民眾常忽略肺癌與家族病史有相關，大同醫院今年7月起以低劑量電腦斷層為400多人篩檢，有4人罹患肺癌，4人都具有肺癌家族病史，但不抽菸，其中一人已經末期。