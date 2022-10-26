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把握今好天氣 北部、東半部明晚起有雨 周末雨勢再加大

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把握今好天氣 北部、東半部明晚起有雨 周末雨勢再加大

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
今、明(27日)兩天，各地大多晴時多雲；南部山區偶有零星少量飄雨的機率。圖/氣象局提供
今、明(27日)兩天，各地大多晴時多雲；南部山區偶有零星少量飄雨的機率。圖/氣象局提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，由於晴空「輻射冷卻效應」，今(26)日清晨截至5時03分，縣市平地最低氣溫前3依序為花蓮(壽豐鄉)14.9度，台東(鹿野鄉)15.5度，苗栗(西湖鄉)15.9度。

各地區平地最低氣溫，北部(基隆七堵區)16.5度，中部(嘉義民雄鄉)16.8度，南部(台南佳里區)18.3度，東部(花蓮壽豐鄉)14.9度。 

吳德榮表示，今晨各地區平地最低氣溫大都在15至18度，南部山區有零星飄雨。最新(25日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明(27日)兩天，各地大多晴時多雲；南部山區偶有零星少量飄雨的機率；今白天冷空氣逐日減弱、氣溫漸升，北台白天舒適、中南部微熱，早晚偏涼微冷；各地氣溫，我北部17至27度，中部17至31度，南部18至32度，東部15至29度。 

吳德榮表示，根據歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，明晚起至周六(29日)迎風面水氣增多，北部及東半部轉有局部短暫雨，背風面為晴時多雲；下周日至周二(30至1日)東北季風及颱風外圍環流影響，迎風面雨勢加大，中南部山區有局部短暫雨的機率；下周二氣溫明顯下降。 

吳德榮，最新(25日20時)各國模式模擬顯示，菲律賓東方海面有熱帶擾動，發展成颱的機率高。歐洲、美國系集模式顯示，模擬路徑大多在台灣東側海面大迴轉；但威脅的大小，得視其距離台灣的遠近。模式會如何繼續調整？需密切觀察。

吳德榮 花蓮 台南

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