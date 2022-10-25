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全台砸六億「班班吃石斑」 專家：應趁機深化食農教育

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
新竹縣興隆國小今天首次營養午餐有石斑魚，由學校廚房直接供應。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣興隆國小今天首次營養午餐有石斑魚，由學校廚房直接供應。記者巫鴻瑋／攝影

石斑魚遭中國禁止進口，政府砸六億元規畫本學期「班班吃石斑」，高雄、竹縣已陸續「上菜」，食育專家表示，應讓效益最大化，趁此機會給孩子難能可貴的食農教育課，結合現有資源，推動「跨領域的素養養成」。

大享食育協會秘書長黃嘉琳表示，若特定蔬果盛產有必要協助調節，也可順應吃在地、吃當季，學校營養午餐是國家政策公共供餐一環，納入相關規畫完全合理，石斑魚進入營養午餐，用公帑補助小朋友多加一道菜，是因台灣、中國貿易困境使然，以營養午餐契機協助石斑魚，是可接受的。

但黃嘉琳提醒，石斑魚經過這陣子調節，產業也應自我修正，不能再以公帑補助單一物種或產業，尤其許多經營有成的外銷業者也打出品牌轉成內銷，石斑魚「若要解一時燃眉之急，差不多這學期就夠了」。

黃嘉琳表示，公共供餐要有整體考量，期待孩子吃石斑魚，也期待孩子對食農教育有更多體會，石斑魚在永續海鮮議題上雖有爭議，不一定不能吃、或不能納入營養午餐，但應趁此機會，給孩子難能可貴的食農教育課。

行政院拍板六億元經費補助「班班吃石斑」，黃嘉琳說，應讓效益最大化，結合現有資源，深化食魚教育、環境教育、海洋教育，甚至兩岸貿易、食物里程、友善養殖、SDGs等議題，「跨領域的素養養成」，把各種資源都串起來。

高雄、竹縣學校已開始吃石斑，其他學校也會陸續進行，黃嘉琳說，等到計畫執行差不多，應收集實施成效並評估檢討，未來疫情、烏俄戰爭、氣候變遷都難以預測，營養午餐作為公共政策，隨時要面臨糧食波動，政府應提早規畫。

針對未來校園午餐是否固定吃石斑魚，中華民國餐盒同業公會理事長陳明信表示，樂見其成，但萬事起頭難，實際執行仍有行政上的困擾，若班班吃石斑成為慣例，核銷作業跟金流必須更順暢，目前政府透過共同採購契約購買石斑魚，期間要通過漁業署招標程序，再由縣市政府跟得標廠商訂購，最後協調團膳業者送貨方式，流程有些繁瑣，希望可更加順暢。

陳明信表示，許多孩子根本沒吃過石斑魚，若政府以食魚教育的角度讓石斑魚進入校園，可讓孩子認識台灣養殖漁業的進步，也連帶幫助石斑魚價格維持穩定、甚至上漲，歡迎任何好的國產食材進入校園午餐，但前提是要建立好的行政模式。

食農教育 營養午餐 素養

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