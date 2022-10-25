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11月身障音樂家台中有約 感恩獻樂

聯合新聞網／ 台北訊
唐氏症陽光女孩黃曼軒展現音樂才華，並分享人生經歷。主辦單位／提供
唐氏症陽光女孩黃曼軒展現音樂才華，並分享人生經歷。主辦單位／提供

進入秋收冬藏的時節，也是溫暖的感恩季，由社團法人台灣身心障礙者音樂關懷協會主辦、聯合報系文化基金會協辦的公益音樂會，邀請唐氏症陽光女孩黃曼軒、帥氣小提琴手林禹霈、陶笛王子盧璽文為大家帶來充滿悅音的11月。

11月2日（三）晚上7：00-9：00在梨子咖啡館崇德店，以街頭演出為志業的唐寶寶黃曼軒，將在梨子生活小學堂分享她的人生經歷，並展現音樂才藝。

患有唐氏症的陽光女孩曼軒，媽媽是一生中最大的貴人，陪她走過早療、進入學校伴讀，二人長時相依；12歲開始接觸陶笛開啟音樂天賦，不論是學習電子琴，琵琶，電子吹管，薩克斯風或是舞蹈、游泳，勤奮練習，不負媽媽的栽培，才情洋溢，至今已擁有二十多張街頭藝人證照。曼軒也積極到護理之家、醫院、榮民之家投入公益表演，在各學校做生命教育講習，分享走過的人生點滴，希望能透過自己的故事鼓勵在人生旅途上遇到挫折的人。

11月5日（六）晚上8：00-8：30在安可喬治餐廳，帶著自信笑容的林禹霈，將與陳蔚綺老師一起合奏，分享和諧共鳴的樂音。

禹霈三歲時因發展延緩、中度智能障礙而開始早療，之後轉到台中特教學校，接觸音樂和繪畫，喜歡上小提琴。小提琴是難度很高的樂器，艱辛的學習之路走來，比起一般同學須多花好幾倍的時間，一音一符反覆苦練，但他一關關克服，並積極參加才藝大賽和慈善表演，勇於表現自我。禹霈不畏生命的缺口帶來的各種挑戰，樂觀且堅定，也希望藉由美妙的演奏，傳達對生命的熱情, 帶給大家歡樂。

11月19日（六）晚上8：00-8：30，陶笛王子盧璽文將在安可喬治餐廳，展現其獨特音樂魅力。

唐氏症、先天智能障礙、合併左耳聽障、心室中膈缺損及視力障礙，璽文未曾因此而怨天尤人，反而以鋼鐵般的毅力克服困難重重的學習過程，完成大學課業。國三開始學習陶笛，擅長的樂器還有數位吹管，擁有17個縣市街頭藝人證照，並考取「銀髮族產業服務分析師」國際證照，常到育幼院及安養院表演，投入公益關懷他人，突破身心限制，也希望鼓勵更多需要幫助的人。

與眾不同的黃曼軒、林禹霈、盧璽文，在歷經奮鬥的學習之路，以音符串起不一樣的精彩人生，期盼大家到現場參與並給予喝采及支持。

林禹霈（左）將與陳蔚綺老師一起合奏表演美妙樂音。主辦單位／提供
林禹霈（左）將與陳蔚綺老師一起合奏表演美妙樂音。主辦單位／提供

陶笛王子盧璽文努力不懈展現與眾不同的自我。主辦單位／提供
陶笛王子盧璽文努力不懈展現與眾不同的自我。主辦單位／提供

唐氏症 餐廳 街頭藝人

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