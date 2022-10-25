別再檢討產婦！至少做好「這兩件事」 才能改善孕產婦死亡率

今有媒體報導引用行政院性別統計資料指出去年(2021年)有22名孕產婦死亡，死亡率10萬分之14，為近10年次高，今年9月國健署公布之健康促進統計年報顯示台灣2019年孕產婦死亡率高於日韓(10萬分之16)。報導並根據截至2020年生產事故救濟案件的常見死因，帶出醫師對風險因素的分析和相關政府計畫，其中風險因素大都與婦女身體條件相關，例如高齡、肥胖、生太久、寶寶太大、多胞胎。

對此報導，關心婦女健康和權益的學者和醫師都認為，這樣的討論方式太過扁平而且偏重「檢討產婦」，相關政府計畫的關注焦點是在新生兒，但產婦健康促進、多層次的原因分析和改善措施都付之闕如，這才是最大問題。

禾馨婦產科診所主治醫師烏恩慈表示，傳統觀念不是叫女人多吃養胎，就是強調多休息，現在產檢越做越多次，但仍著重於胎兒健康，不夠重視產婦本身的健康。明明許多研究證實運動可以降低生產風險，產檢過程卻只關心胎兒健康，沒想到要幫助女性擁有良好的飲食或運動習慣，整個照護過程都跟科學脫節。但每次談到與生產事故相關的議題，都在檢討女性太胖、叫女人早點生小孩，這實在太不切實際了。

烏恩慈表示，懷孕生產本來就有些無可避免的風險，不是醫師的錯，也不是產婦沒有注意，因此，要預防孕產婦死亡，必須深入探討這些案例的死因，才能針對可預防的部分積極努力。舉例來說，是否有醫療資源取得的問題，例如輸血輸不到？是不是疫情期間的感控規定造成某種程度的耽延？預防醫學和健康促進做得不夠？義務教育缺乏孕產知識？這些問題都存在，也有改善空間，卻沒有被討論。

台灣大學社會學系教授、生育改革行動聯盟(生動盟)常務理事吳嘉苓表示，中央主管機關除了統計數字之外，要提出詳細的發生原因與改善方案，因為唯有詳細地了解發生的來龍去脈，才能找到改善的有效機制，這也是「生產救濟事故條例」第24條要求主管機關要做的。

吳嘉苓提醒，討論原因與改革機制，應包括多層次，而不是檢討產婦本身而已。例如，如果多胞胎會增加孕產婦的死亡率，或許應檢討人工協助生殖科技對於胚胎植入數目的規範。上述討論過程應納入多方代表，包括政府相關單位、各種醫事人員、公衛專家，婦女健康專家，也要有民間孕產婦女與家人代表，例如生動盟或台灣女人連線等民間團體，這才有助於從不同的層面來了解成因、找出解決之道。