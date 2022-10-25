垃圾車推動防墜設施 守護全台3萬名清潔隊員

今天是「清潔隊員節」，全國有3萬多名清潔隊員日夜守護台灣環境，近年發生數次清潔隊員從垃圾車上墜落受傷甚至死亡的案例，讓外界加強關切清潔隊員職業安全衛生，許多環保局開始推動垃圾車加裝防墜措施，「不要讓自己成為他人的課本案例」。

環保署統計，104年至今共有39件清潔隊員死亡災害案例，主要為上班交通事故22件、非上下班交通事故9件，另外墜落滾落5件、被撞3件。

嘉義市環保局清潔隊班長葉嘉德說，嘉義市107年曾發生清潔隊員從垃圾車墜落死亡的意外，因為以前收垃圾時，隊員直接站在垃圾車上面，那次在清運、撿拾樹枝樹葉，車子迴轉時，隊員掉落並撞到頭部，事發後馬上送醫，但搶救幾天後，就收到醫院通知說「不行了」。

「在現場看到事故的人，到現在都還有陰影」，葉嘉德表示，一起工作的隊員聽到消息都很震驚，許多人當天甚至無法工作、請假回家，若當初有做好防護，根本不會掉下來，且職災一旦發生，絕對不只是一個人的事，而是背後一整個家庭都受到影響。

葉嘉德說，現在嘉義市垃圾車全面裝設護欄，隊員工作時可能會感到不便，工作流程也要重新設定，例如上下護欄要有特定動作、確保綁好防護繩，防護繩或護欄也可能妨礙工作流暢度，但他們定期實施教育訓練，主管也親自下場教導、示範，確保所有人依作業標準工作。

南投市公所清潔隊長林富紳表示，過去環境較不重視職業安全衛生，例如馬路不平，車輪經常要補胎，或燈光太暗導致車子容易撞壞，他因此報名職業安全衛生課程，雖然包山包海但學習很多，還為了解實務工作需求跟困難，特地報考職業大貨車駕照。

林富紳說，職安環境提升包括硬體、制度，更重要還有人，推動改革有時容易引發不滿，因此他先進行最沒有爭議的廠區改善工作，只要員工知道「你是有心要做」，後續推動其他工作就更為容易，他陸續鋪平道路、補足燈光，還重置交通標籤、優化電力設施及通訊設備。

為提升隊員安全，林富紳說，他也積極推動垃圾車、資源回收車加裝防墜措施，雖然其他隊員有些反彈聲浪，但他總會勸說，「不要讓自己成為他人的課本案例」，所幸多數人為了職業安全都願意配合，但職安工作確實有瓶頸，因為維護費用不低，需要機關首長支持，職安文化也要長期培養。

環保署表示，近年致力推動清潔隊員的工作安全及照護，補助地方購買隊員服及安全防護裝備，並製作安全作業SOP及訓練教材供地方清潔隊參考使用；今年中秋節期間，各地環保局合計破袋檢查7萬袋垃圾中，發現混有瓦斯罐等高壓氣瓶共393個，容易造成爆炸起火等意外事件，若未妥善分類就丟棄，可處1200元至6000元罰鍰。