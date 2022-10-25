11月7日起取消強制量體溫 交通部「建議」發燒者暫緩搭車

新冠肺炎疫情從2020年初侵襲全球，交通部於同年4月1日宣布，民眾搭乘台鐵、高鐵、進入機場、港口、客運轉運站及國道服務區等場站都需量測體溫，若連續量測2次額溫達37.5度，將勸導返家休息或就醫；強制量測體溫措施實施長達約2年半，終於將在11月7日告一段落。

中央流行疫情指揮中心宣布，考量目前疫情以穩定可控方向發展，全人口疫苗涵蓋率高，為兼顧社會經濟發展及民眾生活需求，經參考國際作法並綜合評估整體防疫狀況，自11月7日起放寬部分社區管制措施，其中包括移除營業場所及公共場域體溫量測之強制性規範，各場所仍可視其營業及服務性質及需要，自行決定健康監測之方式。

配合指揮中心評估體溫量測已非疫情篩檢主要依據，交通部於今日邀集各單位研商，並與指揮中心討論後，包括台鐵、高鐵、國道客運及海、空運等中長途大眾運輸系統將依據指揮中心公告自11月7日起將取消大眾運輸體溫量測強制措施。

新制上路後，交通部僅能「建議」有發燒症狀的民眾避免搭乘大眾運輸工具，但目前的戴口罩、清消措施則仍持續執行，台鐵及高鐵的測溫設備也將持續提供民眾自主量測至年底。

台灣高鐵公司說，將從防疫需求、車站動線及旅客便利性綜合考量，配合政府指引規劃實施；台鐵則說，會配合交通部政策辦理，現有測溫儀會保留至年底供旅客自由使用，但11月6日收班後車站閘門前量體溫的管制動線將會撤除，未來民眾可直接進閘門搭車。

交通部表示，隨我國目前疫情以穩定可控方向發展，全人口疫苗涵蓋率高，為兼顧社會經濟發展及民眾生活需求，交通部將持續配合指揮中心整體防疫規劃，滾動調整相關交通運輸場站之防疫管理措施。