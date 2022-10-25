國門解封旅客數增 黃金城視察非洲豬瘟檢疫業務

亞洲地區非洲豬瘟疫情未見停歇，迄今已有中國大陸、蒙古、越南、柬埔寨、北韓、寮國、緬甸、菲律賓、韓國、東帝汶、印尼、印度、馬來西亞、不丹、泰國及尼泊爾等16國陸續發生疫情。非洲豬瘟中央災害應變中心副指揮官黃金城今天前往桃園國際機場視察邊境檢疫業務。

黃金城表示，非洲豬瘟病毒跨境傳播的主要管道就是旅客違規攜帶疫區豬肉製品，自107年8月27日起至111年10月11日止，來自疫區攔截的豬肉產品，包含旅客違規攜帶及農產品棄置箱中，總採檢樣本數4655件，其中402件被驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性，來自中國大陸有321件，越南有71件，泰國有10件。

國門自10月13日解封後，入境旅客數也隨之增加，黃金城今天至桃園機場聽取簡報。他表示，因應入境旅客增加，今天再來看看非洲豬瘟的防疫方式會不會出現問題，因擔心高強度的旅客手提或托運行李檢查會影響通關時間，過去疫情期間旅客量少，基本上通關沒有問題，但國境開放後要考慮到通關時間，不希望因檢查延誤旅客出關，所以要看看有無兼顧的方法。