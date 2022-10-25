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明天起氣溫回升 周末恐有颱風「奈格」影響全台

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
今天東北季風明顯增強，中央氣象局持續發布陸上強風特報，不過因陽光露臉，氣溫舒適宜人，不少民眾午後前往河濱公園慢跑或散步。記者侯永全／攝影
今天東北季風明顯增強，中央氣象局持續發布陸上強風特報，不過因陽光露臉，氣溫舒適宜人，不少民眾午後前往河濱公園慢跑或散步。記者侯永全／攝影

東北季風影響，中央氣象局今天持續發布陸上強風特報。明天起一連三天，隨著東北季風減弱，各地將會是多雲到晴的好天氣。不過菲律賓東方海面又有熱帶擾動，預計周四後可能發展為今年第22號颱風「奈格」，本周末起隨著颱風路徑北轉，全台將會是有風有雨的濕涼天氣。

今日東北季風明顯增強，各地清晨低溫只有17至20度，最低溫出現在花蓮鯉魚潭僅14.8度，苗栗也只有15.7度。氣象局針對東北部、西部等沿海空曠地區與各離島，發布陸上強風特報。明天起冷空氣減弱，各地氣溫逐漸回升，但早晚偏涼，北部氣溫21至27度，中南部23至30度，東部23至26度。

周六至下周二，因受菲律賓東方海面上熱帶擾動所形成的熱帶性低氣壓或颱風影響，各地都會有雨勢，隨著其路徑沿著台灣東部海面北移，迎風面的北部及東部有機會降下豪大雨，預計下周三後各地天氣才會穩定。

颱風 東北季風

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