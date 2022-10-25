台越觀光合作會議 觀光局長：基層人力欠缺只能慢慢恢復

因疫情而停辦兩年的台越觀光合作會議，今天在台南舉行，台越雙方都希望能夠為國際旅遊加溫，交通部觀光局局長張錫聰表示，目前觀光產業相關基層人力的短缺是全球都遇到的問題，很難馬上恢復，需要各方共同努力。

台越雙方在2012年簽訂觀光合作備忘錄後，每年輪流舉辦觀光合作會議，今年第9屆觀光局為發展城市間的觀光交流，選定在台南舉辦，並協助與越南同樣是古都的惠安交流，合作會議今天在台南遠東香格里拉飯店舉辦，席間並安排台南聞名國際的珍珠奶茶，讓越南代表團人員喝得相當開心。台南市政府明天並將招待越南代表團到市區一日遊、參觀亞果遊艇碼頭等。

今天參與會議的台方人員包括張錫聰、台南市政府觀光旅遊局局長郭貞慧及民間業界代表多人，越南代表團成員則有越南國家旅遊局局長阮重慶、越南駐台北經濟文化辦事處代表武進勇及越南旅遊管理司司長阮貴方等人。

張錫聰表示，台灣在2014年實施觀宏專案（針對東南亞國家遊客來台放寬簽證規定）以來，台越觀光互訪人次都急速成長，2018年突破百萬，但受到疫情影響，近兩年的人數大幅減少，台灣在10月13日已開放國際觀光客來台，期待藉由台越合作會議，加速雙方觀光的恢復。

張錫聰在受訪時表示，因應疫情後的觀光發展，觀光局在相關的推廣上都會加重力道，與越南的觀光交流從國家對國家、發展到城市對城市，每年都會挑選不同的城市與越南相互交流，同時也會輔導台越的旅遊業者互相提出送客計畫，明年第10屆的台越合作會議將在越南舉辦，規模更盛大。

他表示，觀光產業基層人力在疫情期間的流失，是目前各國在疫後發展觀光都面臨的問題，像是日本機場地勤人員也缺乏，造成赴日航班被取消，而台灣例如遊覽車司機不夠，業者最近向交通部反應，尋求解決之道，此外，像是旅館房務人員的不足，在勞動部協助下，優先協助業界媒合與培訓，並由教育部協助推動學生實習、建教合作，相關的部會都在關注，很難一下子就馬上恢復，但會持續努力。

阮重慶表示，台灣是越南發展旅遊的重要伙伴，台灣前往越南觀光人數在各國中排名第3，疫情期間衰退8成，但在疫後已恢復許多，從3月25日全面開放國際觀光客入境後，到9月已有170萬的遊客，其中3萬名是台灣人，台灣在10月也已開放，未來雙方將持續推動交流。