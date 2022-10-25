她接種新冠疫苗...半月後摸乳房腫塊嚇到 竟罹患「三陰性乳癌」

43歲「小貝」去年接種COVID-19疫苗後特別關注健康，沒想到半個月後意外在左側乳房摸到腫塊，檢查發現2.2公分、橄欖大小的腫瘤，且癌細胞擴散至淋巴，確診為「高風險早期三陰性乳癌」。她聽從醫師建議，手術前先接受8次免疫藥物合併化療，手術時已驗不出癌細胞，術後持續9次免疫輔助治療，降低復發風險。

乳癌是國內婦女癌症發生率的第1位，10月是「國際乳癌防治月」，高雄市乳癌防治衛教學會今天舉辦記者會，介紹三陰性乳癌家族中的「高風險早期三陰性乳癌」，以及目前的醫療進展，並請三陰性乳癌病友分享。小貝說，在疫情嚴重時聽到壞消息，起初感到挫折又恐懼，但很快振作起來，聽從醫師建議治療，還好治療效果不錯。

台灣外科醫學會理事長侯明鋒表示，受到年紀老化、初經早或停經晚、肥胖和運動缺乏等因素影響，台灣乳癌發生率近32年成長逾4倍，根據國民健康署108年癌症登記資料，每年約新增1萬5千名乳癌病友。而在所有乳癌類型中，三陰性乳癌占比約10至15％。

「罹患三陰性乳癌，不用太害怕！」侯明鋒說，過去乳癌病友常將「三陰性乳癌」與「困難治療」畫上等號，但臨床發現有一群「高風險早期三陰性乳癌」病友，也就是指「腫瘤介於1至2公分且合併淋巴轉移」或「腫瘤大於2公分，無論淋巴是否轉移」的三陰性乳癌族群，採取傳統化療後較容易復發，研究顯示約3成病友可能會在5年內復發。但隨著免疫治療問世和介入，術前予以前導性輔助治療8周期，術後繼續輔助治療9周期，有助減少復發風險。

高雄市立大同醫院副院長陳芳銘表示，「病理完全緩解」和「無事件存活期」，是評估高風險早期三陰性乳癌治療成果的2大關鍵指標。最新國際治療指引指出，根據一項共收錄1174位病人的隨機分組、雙盲、多中心、安慰劑對照試驗，高風險早期三陰性乳癌病友若在手術前以免疫治療藥物搭配化療，有機會提升「病理完全緩解率」至超過6成，減少手術切除的範圍；手術後接續免疫藥物的輔助治療約半年，有助消滅手術後仍殘存的癌細胞，提升無事件存活期，同時降低近4成遠端惡化或復發風險，有機會追求更長的存活時間。