「免疫負債」造成呼吸道病童大增 出現6症狀速就醫

新冠疫情至今2年多，有醫師發現疫情造成免疫負債，使今年秋天因各種病毒、細菌及黴漿菌感染造成支氣管炎或肺炎至兒科門診就醫的病童明顯增加，其中因發燒、咳嗽厲害、痰多、呼吸急促，需住院進一步治療的病童不在少數，目前治療方式以支持性療法為主，並盡速就醫。

桃園天晟醫院小兒科主任温秀惠表示，統計發現最近2個月在126位因呼吸道症狀住院的病童中，有高達30%是由呼吸道融合病毒感染所引起，且少數病例還合併黴漿菌、肺炎鏈球菌或A型流感病毒感染，造成嚴重的下呼吸道感染。

温秀惠指出，呼吸道融合病毒好發秋冬季節，容易侵犯2歲以下的幼兒，主要藉由飛沫或直接接觸傳染，潛伏期約為2至8天，會破壞支氣管的表皮細胞，造成支氣管水腫、產生黏液導致氣道阻塞增加阻力，患者會出現發燒、厲害咳嗽、呼吸急促等症狀，嚴重者會併發喘鳴、鼻翼搧動、肋骨下凹陷或發紺等病徵，呼吸道融合病毒感染可用棉棒採取鼻咽腔的黏液做快速RSV抗原鑑定來診斷。

温秀惠表示，目前治療方式以支持性療法為主，給予點滴輸液以維持水分及電解質平衡，使用氧氣帳以緩解呼吸急促，除非合併其他細菌感染，否則不需使用抗生素治療。當體溫高於38.5℃時，可使用退燒藥物或治療咳嗽及流鼻涕等呼吸道症狀，拍背、抽痰及鼻分泌物也有幫助。

温秀惠說，嬰幼兒感染呼吸道融合病毒的症狀雖然剛開始與一般感冒相似，但容易造成嚴重的細支氣管炎或肺炎，甚至出現血氧濃度降低或及呼吸窘迫的現象。温秀惠提醒勤洗手、戴口罩為最有效的預防措施，若感染的病童出現高燒不退、呼吸喘、躁動不安、活動力降低、食慾不佳或脫水等症狀時，應盡早就醫，以免病情惡化。