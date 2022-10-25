快訊

習近平連任成轉折點 大陸富豪、精英遭爆急逃離中國大陸

曾在大陸工作…路透：美軍前飛官在澳洲被捕 面臨引渡

「免疫負債」造成呼吸道病童大增 出現6症狀速就醫

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園天晟醫院小兒科主任温秀惠表示，統計發現最近2個月在126位因呼吸道症狀住院的病童中，有高達30%是由呼吸道融合病毒感染所引起。圖／天晟醫院提供
桃園天晟醫院小兒科主任温秀惠表示，統計發現最近2個月在126位因呼吸道症狀住院的病童中，有高達30%是由呼吸道融合病毒感染所引起。圖／天晟醫院提供

新冠疫情至今2年多，有醫師發現疫情造成免疫負債，使今年秋天因各種病毒、細菌及黴漿菌感染造成支氣管炎或肺炎至兒科門診就醫的病童明顯增加，其中因發燒咳嗽厲害、痰多、呼吸急促，需住院進一步治療的病童不在少數，目前治療方式以支持性療法為主，並盡速就醫。

桃園天晟醫院小兒科主任温秀惠表示，統計發現最近2個月在126位因呼吸道症狀住院的病童中，有高達30%是由呼吸道融合病毒感染所引起，且少數病例還合併黴漿菌、肺炎鏈球菌或A型流感病毒感染，造成嚴重的下呼吸道感染。

温秀惠指出，呼吸道融合病毒好發秋冬季節，容易侵犯2歲以下的幼兒，主要藉由飛沫或直接接觸傳染，潛伏期約為2至8天，會破壞支氣管的表皮細胞，造成支氣管水腫、產生黏液導致氣道阻塞增加阻力，患者會出現發燒、厲害咳嗽、呼吸急促等症狀，嚴重者會併發喘鳴、鼻翼搧動、肋骨下凹陷或發紺等病徵，呼吸道融合病毒感染可用棉棒採取鼻咽腔的黏液做快速RSV抗原鑑定來診斷。

温秀惠表示，目前治療方式以支持性療法為主，給予點滴輸液以維持水分及電解質平衡，使用氧氣帳以緩解呼吸急促，除非合併其他細菌感染，否則不需使用抗生素治療。當體溫高於38.5℃時，可使用退燒藥物或治療咳嗽及流鼻涕等呼吸道症狀，拍背、抽痰及鼻分泌物也有幫助。

温秀惠說，嬰幼兒感染呼吸道融合病毒的症狀雖然剛開始與一般感冒相似，但容易造成嚴重的細支氣管炎或肺炎，甚至出現血氧濃度降低或及呼吸窘迫的現象。温秀惠提醒勤洗手、戴口罩為最有效的預防措施，若感染的病童出現高燒不退、呼吸喘、躁動不安、活動力降低、食慾不佳或脫水等症狀時，應盡早就醫，以免病情惡化。

支氣管 咳嗽 肺炎 發燒 流感病毒

延伸閱讀

這病毒捲土重來、威脅幼兒不輸新冠！ 專家：同時感染死亡恐高6倍

13歲少女久咳不癒 心肺肝胃腸等內臟180度反轉成「鏡面人」

疫情未歇、流感季來臨 醫師籲防範幼童多病毒感染

增153例中重症、52死 20多歲男染疫敗血性休克3天亡

相關新聞

167萬人瘋搶！熊好券今開獎 網一查傻眼：卡住了

台北市政府日前斥資5.2億元釋出熊好券2.0，並於今天（25日）由市長柯文哲抽出69.6萬名幸運民眾。不過許多網友反映，欲開啟台北通App查詢中獎結果時，發現網站卡住跑不動，得等候約5分鐘才進得去，還有不少網友抱怨連外縣市民眾也能登記，中獎機率根本超低。

搭乘雙鐵還要量體溫嗎？ 交通部回應了

中央流行疫情指揮中心昨日表示，因我國目前疫情以穩定可控方向發展，全人口疫苗涵蓋率高，為兼顧社會經濟發展及民眾生活需求，經...

最快下午就可用！熊好券2.0抽籤 饗購券中獎率最高

台北熊好券2.0今天抽籤，這波熊好券2.0一共有167萬7832人完成登記，刷新1.0紀錄，台北市長柯文哲今天主持線上抽...

周末又有颱風形成？ 氣象局曝這天是觀察重點

中央氣象局觀測，菲律賓東方海面仍有熱帶系統發展的機率，不過其強度、位置及路徑有不確定性。氣象局預報員黃恩鴻上午受訪時說，...

免疫負債造成呼吸道病童增 出現6症狀速就醫

新冠疫情至今2年多，有醫師發現疫情造成免疫負債，使今年秋天因各種病毒、細菌及黴漿菌感染造成支氣管炎或肺炎至兒科門診就醫的...

「再會吧北投」2.0版本巡演開跑 北投歡場文化搬上舞台

綠光劇團音樂劇「再會吧 北投」自2018年首演以來好評不斷，連續兩年穩坐售票系統票房冠軍，被譽為「本土音樂劇的傳奇」。今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。