2022乳癌大型病友會11月2日登場 即日起接受報名
乳癌為我國婦女發生率第一位的癌症，每年有逾萬位婦女罹患乳癌，發生高峰約在45歲至69歲之間，但其中也 不乏低於四十歲的年輕患者，罹患對患者生活與家庭造成極大衝擊。但乳癌若早期發現，治療成果並不差，乳癌防治基金會今年成立廿五周年，協助病友治療與生活大小事，即將於十一月十二日舉行大型病友會，邀請專家分享最新治療趨勢。
2022乳癌大型病友會將於11月12日下午1時30分至5時，在張榮發國際會議中心11F-1101廳（台北市中正區中山南路11號）舉辦，其中光田綜合醫院大甲院區院長鍾元強、羅東博愛醫院副院長葉顯堂、台北榮總輸血醫學科主任劉峻宇，將分別主講「生物相似藥的展望」、「談抗體藥物複合體（ADC）的療效」」「新一代小分子標靶藥物在HER2陽性乳癌的角色」，歡迎大家乳癌病友與家屬報名參加。●2022乳癌大型病友會內容：藝人朱芯儀主持，歡迎乳癌病友及家屬報名參加，名額有限、額滿為止時間：11月12日（六）下午1時30分至5時地點：張榮發基金會國際會議中心11F（1101廳） 台北市中正區中山南路11號洽詢：02-2392-4115線上報名：https://reurl.cc/4pk7R3
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