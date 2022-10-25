奧運金牌得主勝利秘方是「甜菜根」？ 專家：對菁英效用有限

甜菜根長年被視為是運動員靈丹妙藥，早在2012年、奧運長跑金牌得主莫法拉就提及甜菜根的妙用。而《BBC》日前公布數位營養學家與運動分析專家研究影片，甜菜根含有的硝酸鹽確實可提升充氧量，但對菁英運動員意義不大，他們已達到本身最高攝氧量與充氧能力；至於食用植物蛋白質改善腸道健康、不影響增肌效果備受稱道。

甜菜根對運動員有益

《每日新聞網》報導，2012年倫敦奧運長跑（五千米與萬米）金牌得主莫法拉，曾指出攝取甜菜根是他的勝利秘方，經過近十年研究，包含2015年對澳洲皮划艇運動員的實驗，結果都支持甜菜根能提高運動成績，到2018年國際奧會終於以多項數據背書為由，宣布甜菜根是合法的運動食品，意即認同其有益於運動員。

主要原因是甜菜根富含硝酸鹽，可促進血液流動，在運動中增加營養與氧氣輸送肌肉，且含有大量鉀和多酚，前者通過平衡鈉水平、對心臟有益，後者可減少激烈運動的發炎。

然而，據《BBC最新影片》，挪威運動科學家約薇表示，甜菜根增加充氧量的效果對於測試運動員不顯著，實驗結果的速度提升有限，他們認為對菁英運動員更無成效，由於菁英運動員本身已達到最高攝氧量與充氧能力（VO2），血管擴張也無法獲得再多，但對一般人或是普通運動員仍有益處。

植物性蛋白有益腸道

另外，食用素食對運動員也有好處，按《The Beet》報導，不少健身人、一般運動員都對素食飲食和植物性蛋白感到質疑，認為無法達到動物性蛋白的增肌效率，但研究發現，補充大豆（植物性）也能獲得與動物性蛋白一樣的肌肉量，同時獲益於植物性纖維，有助於腸道健康及新陳代謝，攝取蛋白質來源不影響非專業運動員太多。

此外，他們還列出多達20名合理調配植物性蛋白攝取的菁英運動員，包含網壇球王喬科維奇，他曾表示肉類攝取對自己消化不利，故比賽前期多攝取植物性蛋白；2015年國成衝浪公開賽金牌得主、衝浪女將蒂婭則是公開表示自己是純素飲食者，她認為堅果、豆類就能讓她擁有強悍體魄，蒂婭出生於素食家庭，一生中未吃過肉類。

【更多精采內容，詳見 】