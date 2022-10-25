輪胎工人罹疝氣...搬重物腹股溝「凸兩肉球」 微創腹腔鏡手術救了他

1名輪胎行50歲工人，近半年一搬重物就下腹痛，且兩側腹股溝像吹氣一樣凸出兩個肉球，尤其接近生殖器的兩側特別痛。每次他都得找個地方小心翼翼把肉球推回去，才得以緩解疼痛，但發生的頻率越來越高。醫師診斷說，他罹患的是雙側腹股溝疝氣。經接受微創腹腔鏡手術，一併解決兩側腹股溝內的疝氣，且隔天就出院，平時可從事輕便活動，一個月後即可回去從事輪胎重物的工作。

大里仁愛醫院一般外科醫師巫奕儒說，疝氣俗稱「脫腸」，起因是構成人體腹壁的肌肉及筋膜受傷、老化或先天性缺陷而變薄弱或缺損，產生向外凸出的現象。最常發生部位在鼠蹊部上方、肚臍、腹部等。

導致疝氣的原因包括有肥胖、久站、懷孕、突然或長期負重工作、慢性攝護腺肥大、慢性便秘與長期咳嗽或打噴嚏等。站立時，凸出的腫塊會覺得明顯或疼痛，躺下就會消失。

巫奕儒說，疝氣會造成缺血性壞死及併發症，且因周圍肌肉組織絞勒，使移位器官的血液循環被勒壓阻斷，變成「嵌頓式疝氣」，這時就要馬上進行治療或動手術，否則可能會因此致命。

很多病患因害怕手術治療，去購買所謂的「疝氣帶」，或類似的圍堵裝置來限制突出，但其實這種壓迫束緊的設備，可能會影響局部血液的循環，對於突出的腸道、附近的精索及腹壁組織也會造成傷害，醫界普遍不贊成。

巫奕儒說，除了手術之外，疝氣並沒有任何一種藥物或其他治療方式可以治癒。現今醫學科技進步，絕大部的疝氣患者都可以透過微創腹腔鏡手術，以內視鏡方式進行修補手術，加上「快沾式人工網膜」鋪設與可吸收生化固定釘，加強修補腹壁強度，減低疝氣復發的機會。

他說，過去傳統手術治療疝氣，對於兩側腹股溝疝氣的患者傷口加起來有10多公分，且因傷口大、疼痛多，手術將受損組織互相縫補起來，其產生的張力容易造成術後疼痛，有10%至15%的高復發機率，且須3個月後才能搬重物。