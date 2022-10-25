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167萬人瘋搶！熊好券今開獎 網一查傻眼：卡住了

聯合新聞網／ 綜合報導
柯文哲今（25)日抽出熊好券2.0幸運兒，共計69.6萬人中獎。記者林麗玉／攝影
柯文哲今（25)日抽出熊好券2.0幸運兒，共計69.6萬人中獎。記者林麗玉／攝影

北市政府日前斥資5.2億元釋出熊好券2.0，並於今天（25日）由市長柯文哲抽出69.6萬名幸運民眾。不過許多網友反映，欲開啟台北通App查詢中獎結果時，發現網站卡住跑不動，得等候約5分鐘才進得去，還有不少網友抱怨連外縣市民眾也能登記，中獎機率根本超低。

北市府為振興經濟，再發放熊好券2.0，此次總計167萬7,832人登記，超越先前1.0第2波的156萬1,219人紀錄，今天抽獎結果出爐，共有69.6萬民眾幸運中獎。據北市府統計，這次最多人登記饗購券與市集券，最難抽中的則是住宿券與市集券。

有網友在PTT發文炫耀抽中500元饗購券，並詢問大家是否有中，結果不少人表示App卡住了，「台北通掛了」、「要排隊5分鐘」、「居然還有App進不去的情況...」、「進不去www」、「排隊是怎樣，手遊剛開服喔XD」、「排隊，笑死XDD」。

許多民眾反映欲開啟台北通App查詢是否中獎，結果畫面顯示要等5分鐘才能進入。圖擷自PTT
許多民眾反映欲開啟台北通App查詢是否中獎，結果畫面顯示要等5分鐘才能進入。圖擷自PTT

中獎結果則呈現兩樣情，「去年隨便都中，今年詐騙」、「沒中，解除安裝」、「沒中QQ」、「中了500，爽」、「豪爽啊，500可以爽吃」、「饗購500+1」、「中1,000」。

還有民眾抱怨太多外縣市居民也來瘋搶，「這次連外縣市都開放能來跟天龍人搶」、「一堆北漂仔也在搶，還要罵台北」。

北市府表示，此次饗購券中籤率為35%、農好券中籤率30%、運動券中籤率29%、藝文券中籤率13%、市集券中籤率9%、住宿券中籤率5%。先前完成登記的民眾可於今天下午2點打開台北通App查看中獎結果，即日起中獎者便可持電子票券消費，使用期限到 111年12月18日凌晨0時止。

熊好券 北市 台北通 APP

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