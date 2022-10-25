2022海客祭本周末桃園海螺館登場 美秀集團、樂天女孩一起聽潮客

「2022海客祭」將於本周末在桃園新屋永安海螺文化體驗園區盛大登場，活動主打賞夕陽、聽潮客、啖美食3大主題，更有小遊戲集章，當日及滿2個章可獲萬元禮券或eMOVING電動機車等禮品。

海客祭活動場地在同時為2023世界客家博覽會的副場館之一的海螺館，2天活動為明年世客博暖身，這次將海客祭打造客家流行音樂平台。

本月29、30日接連2天邀請新寶島康樂隊、黃連煜、美秀集團等20多組樂團、歌手表演，更有不少的限定演出節目，八十八顆芭樂籽與樂天女孩、金曲客家歌后官靈芝與無限融合、金曲唱將楊淑喻與Skaraoke等獨家合作。

桃市府客家局表示，本次海客祭主打賞夕陽、聽潮客、啖美食3大主題，由曾操刀世大運、台灣燈會的李明道擔任視覺設計總監，讓海螺館純白曲線設計加上活動期間燈夜間光渲染，別有風情，搭配永安漁港海鮮料理、觀海橋上觀賞夕陽海景等。