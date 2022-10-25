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年輕人突昏倒又很快清醒 醫： 迷走神經性昏厥引起

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院神經內科醫師吳致螢說，若昏倒後很快就恢復清醒，且發生在年輕族群，往往會與迷走神經性昏厥高度相關。圖／亞洲大學附屬醫院提供（示意圖，左非患者當事人）
亞洲大學附屬醫院神經內科醫師吳致螢說，若昏倒後很快就恢復清醒，且發生在年輕族群，往往會與迷走神經性昏厥高度相關。圖／亞洲大學附屬醫院提供（示意圖，左非患者當事人）

1名男大生日前如廁時，突然昏倒在地板上，母親發現緊急拍打臉頰才恢復意識，並問母親：「我為什麼會躺在地上？」就醫診斷是因「迷走神經性昏厥」引起，多數情況不會致命，只要趕緊坐下或躺平就可恢復，但要注意頭部撞擊後遺症。

亞洲大學附屬醫院神經內科醫師吳致螢說，在浴室昏倒是常見的室內意外事件，撇除不慎踩到異物或地板濕滑等硬體原因，常見昏厥原因包括短暫性腦缺血、中風、肢體無力等，但若昏倒後很快就恢復清醒，且發生在年輕族群，往往會與迷走神經性昏厥高度相關。

她說，迷走神經若過度興奮，抑制交感神經，會造成心跳過慢、血液輸出量減少。當腦部血液灌流不足，就會因此暈倒，誘發的原因則包括疼痛、恐懼、情緒緊張、用力排便、用力咳嗽、水分補充不足、過度飢餓、姿態性低血壓等。

吳致螢說，上述情況多數都會很快緩解，例如上廁所後起身感到一陣天旋地轉，或者打針時「暈針」，一般只要稍做休息或平躺幾分鐘，往往就會恢復正常。不過，也可能與心因性疾病如心律不整、嚴重心臟瓣膜疾病，或腦神經疾病如癲癇有關，建議諮詢醫師詳細診察，才能給予正確的治療。

她說，昏倒的真正致命原因多半都是倒下時頭部撞擊到硬物或尖銳物品衍生其他重傷害，萬一民眾發現本身有冒冷汗、頭暈、臉色發白等前兆，此時就得提高警覺，可透過雙腿交叉站立，並將雙手相扣向外拉，提高血壓，避免昏厥，降低生命危害的風險。

醫師 中風

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