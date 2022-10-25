電商最大檔期雙11將至 電商龍頭富邦媒momo業績目標拚增10%以上

電商最大檔期雙11將至，電商龍頭富邦媒momo今年檔期祭出1億元的行銷費用，希望表現比去年成長再創歷史新高，業績目標雖難估，但雙位數的成長是可以期待的。

富邦媒總經理谷元宏表示，今年由於有通膨壓力、對未來預期悲觀等因素，因此大環境比較不好，但希望透過第四季的促銷，燃起大家對消費的興趣，而促銷也是抗通膨的好方式。

谷元宏指出，去年雙11期間，業績是平日的3.5倍，而11月業績年增逾3成，但去年基期已高，要有相同幅度的成長不容易，但11日至12日的業績與平日相比，倍數成長不是問題，今年1000億元的營收目標有信心可以達成。

對於外界關注的物流配送速度問題，谷元宏表示，雙11的物流一定會有塞車現象，預估10日至13日左右，物流會比平常要慢，但希望能夠做的越來越好。

而富邦媒近期股價跌幅不小，谷元宏認為，股價是全體性的問題，目前台股全面修正，屬於總體經濟的隱憂，但長期來說，電商在零售的占比12~13%，比率仍低，還有很多衝刺空間，因此momo還是要持續增加市占率，等到有一定的經濟規模、大環境改善，股價自然會回來。

解封後民眾回到實體通路消費，疫情紅利散去，谷元宏坦言，過去防疫嚴格，追求清零，沒想到台灣這麼快解封，去年每季都有30%以上成長今年雖然沒有這麼高的成長幅度，但兩年平均也是有約20%的增幅，加上電商空間仍大，未來還是會在成長軌道上。