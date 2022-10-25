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國教署外包員工控常態加班 打卡下班還得返辦公室發函

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部國教署文書檔案科員工向本報投訴，國教署常態請外包人員配合加班，光今年10月就已經至少三次要求署內外包員工，在打卡下班後返回辦公室協助發文。本報資料照片
教育部國教署文書檔案科員工向本報投訴，國教署常態請外包人員配合加班，光今年10月就已經至少三次要求署內外包員工，在打卡下班後返回辦公室協助發文。本報資料照片

國教署文書檔案科員工向本報投訴，國教署常態請外包人員配合加班，署長彭富源近兩年來，也經常要求某函文無論多晚都要當夜發出公文，光今年10月就已經至少三次要求署內外包員工，在打卡下班後返回辦公室協助發文，科室主管近日更提出希望可以在下班後仍要接電話，質疑此舉已嚴重違反勞基法。

該名員工表示，國教署正常的上班時間為上午8時至下午5時30分，中午12時至下午1時30分則為午餐休息時間。但署長彭富源近兩年來，經常要求某函文無論多晚都要當夜發出公文，導致有員工在去年8月下旬為了要完成發文，已超過單日12小時的工作時間，本月更高達三次要求發文外包員工下班後，使用Line要求員工返回署內，完成發文業務。

該名員工指出，如果連政府機關都不理會勞基法，何況是一般公私行號。他也質疑，如果教育部連外包人員的工作權益都不在乎，還能妥善處理代理老師的議題嗎？

國教署對此表示，今年9、10月因地震災損緊急協助、防疫政策通知等急迫性公文需於當日發送，因此商請負責發文工作同仁加班處理發文作業，會依勞基法相關規定辦理，並請同仁依勞基法規定申報加班。

國教署說，為了維護署內同仁工作權益，將進一步檢視相關作法，以更完善地符應勞基法規範；同時，也將設計彈性文書作業機制，若遇急迫性事件或公文，可預為安排人力協助，進行更適切的作業安排，讓同仁能更安心工作。

國教署 加班

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