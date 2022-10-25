「糖果、霧化」竟成電子煙代稱！菸商8大行銷術語恐誤導

網購平台上商品管制不易，許多賣家假借販售草莓、荔枝、水蜜桃等特殊口味糖果、釀造品，實則販售「電子煙」，也用「霧化」等字眼混淆。「菸害防制法」超過15年未修法，立法院將於10月28日針對修正草案進行朝野協商，專家強烈呼籲，本會期一定要通過菸害防制修法，不過憂心菸商表面上同意修法，但私下透過各種管道阻撓，甚至稱「新型菸品」可減害，企圖誤導民眾，再次提醒民眾勿上當。

國健署110年統計，國中生、高中職生電子煙使用率，分別為3.9%及8.8%，相較107年使用率分別為1.9%及3.4%，成長幅度皆超過2倍。青少年使用電子煙的原因是「朋友都在用」。世界衛生組織（WHO）更建議，電子煙市場成長及商品革新快速，短期內可先禁止該產品，並逐步完善相關法規，確保業者無法利用法律漏洞銷售該產品。

國健署菸害防制組簡任技正劉家秀表示，網路販售電子煙於網路猖獗，店家會將電子煙油做成棒棒糖形狀，商品名稱也以「糖果」、「抽幾口」等來混淆，也躲避查緝，即使電子煙自稱不含尼古丁，但地方衛生局查緝到後、經食藥署送驗，高達9成的電子煙「都含有尼古丁」。政府已推動菸害防制修法，將禁止製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告或使用包括電子煙在內的類菸品。

台大醫院家醫部醫師郭斐然指出，日前「樂天女孩」林襄被抓包抽電子煙，卻稱「電子煙不算菸」，顯現許多年輕人、網紅受到電子煙危害卻不自知。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，董氏基金會攜手國內菸害防制及臨床戒菸專家，包括羅東聖母醫院副院長賴志冠醫師、高雄榮總薛光傑醫師，以及台大家醫部郭斐然醫師、江建勰醫師等，整理「電子煙商最新8大行銷術語」，提醒民眾千萬別上當。

電子菸商最新8大行銷術語，包括「減害？」、「戒菸？」、「尼古丁不是直接導致癌症或心臟病的東西？」、「釋放的只是蒸氣？」、「完全轉換？」、「使用電子煙比用尼古丁替代療法戒菸成功率高？」、「「專家」同意電子煙危害比紙菸小？」、「Juul效果特別好？所以會吸引一定數量的青少年？」

近日網傳推薦一本「美國電子煙巨獸Juul興衰」翻譯書籍，7成內容講述Juul崛起成為全美第一大品牌，上市4年在2019年時，吸引全美超過530萬名青少年使用電子煙，其中380萬名青少年是直接使用Juul，不過同年8月起，美國爆發一連串「電子煙相關肺傷害」（EVALI）事件，接著Juul官司纏身，遭FDA勒令下架禁售，雖看似揭露電子煙的危害，但書中另外3成的內容，卻是菸商用來誤導「新型菸品可減害」。