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新型通訊裝置搭配離線地圖 預防登山迷途新選擇

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
內政部營建署與國家通訊傳播委員會共同就山友反映，應增加衛星通訊裝置選擇的建議，促成中華電信加速辦理代理Garmin inReach Mini 2衛星追蹤通訊裝置販售等事宜。圖／營建署提供
內政部營建署與國家通訊傳播委員會共同就山友反映，應增加衛星通訊裝置選擇的建議，促成中華電信加速辦理代理Garmin inReach Mini 2衛星追蹤通訊裝置販售等事宜。圖／營建署提供

近年來政府積極推動山林解禁及開放政策，鼓勵民眾走入山林。內政部營建署今天表示，國家通訊傳播委員會共同就山友反映，應增加衛星通訊裝置選擇的建議，促成中華電信加速辦理代理Garmin inReach Mini 2衛星追蹤通訊裝置販售等事宜，以利衛星裝置在登山活動上的普及與運用。

營建署指出，有76座百岳山峰分布在玉山、太魯閣及雪霸等3座國家公園內，受到國家公園山高谷深等地形限制，導致行動電話基地台設置不易，手機訊號也會受到地形阻隔，而出現通訊不良或斷訊的狀況發生，甚至天氣不佳時也會影響訊號品質。

營建署指出，目前尚無單一通訊器材可以滿足國家公園內所有的通訊覆蓋度，但可以透過新型衛星定位通訊裝置來補強通信品質，增加登山安全保障。

營建署說明，目前除強化宣導民眾學習使用離線地圖等登山知識技能外，另也與國家通訊傳播委員會共同就山友反映，應增加衛星通訊裝置選擇的建議，促成中華電信加速辦理代理Garmin inReach Mini 2衛星追蹤通訊裝置販售等事宜，以利衛星裝置在登山活動上的普及與運用，也讓民眾從事戶外活動時，能多一項提升安全的通訊選擇。

營建署表示，為減少登山迷途與失聯風險，再次呼籲山友不論是新人或是老手，上山前記得做好登山計畫、檢查登山設備、與留守人確認、下載更新離線地圖，並根據需求選擇攜帶適當的定位通訊裝置，並進行事前演練，一定要做好準備，才能「快樂上山、平安下山」。

山友 國家公園 衛星通訊

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