背條文很悶？ 法律系學生挖到一款LINE貼圖「填補空虛心靈」

可愛的「刑事法貼圖」。 圖擷自Dcard LINE有各式各樣有趣、可愛的貼圖能夠用來傳達不同情緒，許多人也都習慣用LINE貼圖來表達自己當下感受，日前有一名網友分享一組LINE「刑事法貼圖」，表示準備考期需要這種可愛的酷東西，來填補空虛的心靈，意外釣出目前唸國立臺北大學法律學系，貼圖的作創者回應「是我畫的，謝謝你喜歡！」

一名網友在論壇Dcard上以「閒聊 刑事法貼圖」為題發文，原PO表示單純想推薦可愛貼圖，身為法律系刑法組學生，最近發現出了刑事法版本的LINE「刑事法貼圖」，很開心的立刻買起來，說準備考期需要這種可愛的酷東西，來填補空虛的心靈，分享給大家！從貼圖中可見到「罪無可逭」、「這是詐術」、「你在訊問？」、「保持緘默」、「共犯」、「沒收」等可愛貼圖，非常的療癒人心。

原PO表示，幾個月前看到同樣唸法律的東吳同學PO了一組「法律LINE貼圖」，因為民法的貼圖，怕買了不會用就沒買，結果最近發現出了刑事法版本，立刻買起來！當時原PO就在版上許願，希望能有「刑事法貼圖」，沒想到刑事法的貼圖真的出了！原PO表示，當時貼圖的創作者，還在版上回應「是我畫的，謝謝你喜歡！刑法、刑訴，還沒唸，沒有靈感」，沒想到終於讓原PO給等到了「許願成功，相當的開心！」

貼文底下吸引不少網友回應，「我覺得這組也很可愛，馬上買起來」、「立刻手刀去買了」、「已買，發現同作者還有這個，好可愛，買來互相嘲諷」、「看到立刻買起來，然後拿去臭同學，結果發現司法不公和恐龍頻繁被使用」、「我想要許願商事法的可以嗎？」

有網友詢問「要如何才能找到該組貼圖呢？」熱心網友回應可以「打刑事法就找得到喔！」，貼圖創作者也在版上回應「謝謝原po幫我推薦一波」，表示「謝謝大家喜歡，但大概最快要今年司律後才會再畫」，原PO開心的回應「也是今年要準備司律的嗎？一起加油！」