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台南最美「森山市集」將登場 今年可「攻頂」解鎖秘境

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台南最美的「森山市集」本月28到30日在台南市美術館2館戶外廣場登場。圖／台南市觀旅局提供
台南最美的「森山市集」本月28到30日在台南市美術館2館戶外廣場登場。圖／台南市觀旅局提供

台南最美的「森山市集」本月28到30日在台南市美術館2館戶外廣場登場，同樣採單一入口6千人總量管制，今年整體策展樓層向上攀升，且活動增加1天，共130組國內外品牌參與。由於本周末市區活動多，友愛街部分路段將實施交通管制，市府建議民眾可多利用大眾運輸工具抵達會場。

今年森山市集首次擴大為3天，分別在10月28日下午4點至晚上8點、10月29日及10月30日下午2點至晚上8點，於台南市美術館2館戶外廣場登場，為維參觀品質，今年依舊採單一入口總量管制，參與民眾需戴口罩，從友愛街、永福路交會的單一入口處排隊進場，場內同時間限6千人，若超過該人數將採一出一進。

市長黃偉哲表示，今年活動升級加碼，來森山一定要攻頂，整體策展樓層向上攀升，解鎖更多南美館2館高樓層秘境，不僅活動增加1天、場域擴大，更邀請130組國內外品牌參與，將透過藝術、建築、影像、音樂、美食、五感生活讓大家再次聚集。

觀旅局長郭貞慧說，今年森山市集以台南歷史淵厚的交陪文化為凝聚核心，有130組國內外品牌、超過20組藝術工作坊及藝術表演，海fun街頭馬戲也帶來全新劇本在森山首演。主視覺由日本插畫家茂苅恵設計，以繽紛鮮豔色彩堆疊；並邀龍崎空山祭策展人辛綺以「森山Ｘ空山Ｘ風之連結」為主題，設計主視覺舞台結構及光蟲裝置。

森山市集10月29日及10月30日中午12點至晚間10點，將實施友愛街（忠義路至永福路段）交通管制，僅開放部分機車格供機車停放，管制時間車輛只出不進（統一由永福路方向出）。若南美館2館停車場已滿，請依交管人員引導前往周邊停車場停車。

本周末中西區活動多，包含有河樂廣場的台南餐酒嘉年華、赤嵌萬神節、海安商圈裝神弄鬼萬聖派對等，觀旅局建議參加活動的民眾以散步、搭乘大眾運輸，或者搭乘巡迴4個活動間的雙層巴士接駁專車前往，也可租T-Bike公共自行車、電動機車等綠色運具低碳慢遊。

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