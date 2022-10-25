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這病毒捲土重來、威脅幼兒不輸新冠！ 專家：同時感染死亡恐高6倍

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
台灣感染症醫學會名譽理事長、台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民。記者邱宜君／攝影
台灣感染症醫學會名譽理事長、台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民。記者邱宜君／攝影

過去兩年秋冬沈寂的多種常見呼吸道病毒，現在已紛紛捲土重來。台灣感染症醫學會名譽理事長、台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民指出，現在「副流感病毒、腺病毒、呼吸道融合病毒(RSV)、流感病毒」這四隻病毒同時在社區流行，2歲以下幼兒單獨感染RSV就很容易住院、留下氣喘後遺症，殺傷力不亞於新冠；幼兒或共病年長者要是同時感染新冠，死亡率可能比單獨感染提高6到8倍，一定要提高警覺。

黃立民表示，RSV病人在9月開始大量增加，至少已占門診來診人數一、兩成，病人大多是5歲以下小孩，2歲以下幼兒特別容易因此住院，症狀是痰很多、咳嗽厲害，呼吸不順暢出現「咻咻」聲音，因此RSV常被稱為「嬰幼兒的氣喘」。長者或幼兒若同時感染新冠病毒或其他呼呼吸道病毒，死亡率可能提高6到8倍；RSV感染的孩子康復後也很容易留下「氣喘」的長期後遺症，黴漿菌感染後也很容易留下這個問題。

黃立民表示，RSV感染的治療沒有特效藥，只能盡量幫忙維持水分、氧氣，保持呼吸道清潔。當孩子因為太喘而無法吃喝，身體會缺乏水分和營養，這需要住院打點滴，也可能需要使用高流量氧氣。必要時也需要入住加護病房短暫使用呼吸器，也唯有在加護病房才能每隔一兩小時就密集給予維持氣道清潔的必要物理治療，持續把痰液排出來。

黃立民指出，雖然歐盟和美國正在審查60歲以上成年人的RSV疫苗，但目前市面上並無可用的疫苗，唯一有預防效果的是單株抗體針劑。黃立民表示，單株抗體的預防效果能維持一個月，可保護孩子在這個月當中不會受到RSV感染，由於價格昂貴，目前健保僅給付先天性心臟病、早產兒、慢性肺病或特定肌肉骨骼疾病等身體比較虛弱兒童，可以用6次。

黃立民提醒，無論是新冠肺炎或其他呼吸道傳染病，今年秋冬的疫情會多嚴重，都很難說，但可以確定幾件事。首先是已經有4到5種病毒在社區流行，多重感染一定會比較嚴重，再者是今年流行的是重症率較高的H3N2流感病毒，而且流感病人只會愈來愈多。因此，「維持可以降低感染風險的個人健康習慣」非常重要，除了戴口罩、勤洗手、維持環境衛生，有生病症狀的人一定不能接觸小孩。

流感病毒 黃立民 氣喘

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