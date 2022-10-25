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要把存款換成美元？「人多的地方不要去」 網友見解：最甜的時機已過

聯合新聞網／ 綜合報導
美金漲到近年最高點了，近期美金定存討論度升高「是不是應該要把存款換成美元？」 圖／擷自ingimage
美金漲到近年最高點了，近期美金定存討論度升高「是不是應該要把存款換成美元？」 圖／擷自ingimage

美元強勢走高，非美貨幣狂貶趨勢止不住，日前有一名網友在PTT上發文表示，美金漲到近年最高點了，近期美金定存討論度升高「是不是應該要把存款換成美元？」，原PO認為現在追價進去已經有點風險，指出「人多的地方不要去，應該是適用任何投資的，建議相信自己的判斷就好了」，該文一出引發熱議，甚至有網友回應「砸鍋賣鐵也要買美元」。

有一名網友在PTT上以「『人多的地方不要去』適用於美元嗎？」為題發文，原PO表示美金28漲到現在接近32、33已經是近年最高點了，當然也有人看到35，不過請大家想想目前台灣的經濟體質，加上近期美金定存討論度升高，個人認為現在追價進去已經有點風險了，特別是台灣長期以來匯率就被控在這個區間，要央行完全放手貶值不太可能。

原PO提個人見解，表示自己的操作方法是會把最近幾年在海外的美金陸續換回台幣，31、32、33按階段換回台幣抄底，因為原PO認為台灣資金目前快速外流中，外資都怕地緣政治，二十大結果公布後更怕，台積電都要因應地緣政治風險加大在日本投資，市場趨勢已經很明顯了，這些資金走了就不回來，再說台股還有勞動基金、勞退基金，換美元不會讓你財富自由，但可以讓你睡的安穩。

該文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「美金是最強勢也最保值的貨幣，沒有之一，所以如果2008年美金台幣可以到1:35，2022-2023年一定輕鬆超過這個數字，遠遠超過」、「早就換滿了，現在美元匯率是靠著賣老本在維持」、「換美金是保護個人資產，資產有沒有增減才重點」、「在那邊哪年比哪年，有沒有賺錢才重要」、「我有美元，所以我給你讚」、「美元推，我想賣40可以嗎？」、「給推，我現在全都是美元資產，美股+美金」、「推，早該跑去美元」、「好想買美金」、「32元的美元你不買，你要買38的嗎？這句台詞有點熟悉」、「歷史總是不斷重演，40指日可待？」

但也有網友提出不同的見解說道「美金建議別追了，最甜的時機已過」、「現在是要討論要不要賣美元」、「美元頂多避險讓你賺點匯差，怎麼可能遠遠超過」、「有美金的存美金，可以去美國的就住美國」、「美國哪年強不好說，但2008中國聲勢真的是如日中天」、「不要做夢了好嗎？2008已經吹了一個中國泡沫了」。

美金 PTT 台幣 台積電

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