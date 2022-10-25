台南啟動急性缺血性腦中風轉診平台 大幅縮短搶救時間

對於缺血性腦中風患者來說，能夠在最短的時間內解決血栓的問題，對恢復健康有很大的幫助，台南市衛生局與成大合作，建置急性腦中風轉診平台，有效地讓急性大血管阻塞的患者轉診時間縮短66分鐘，效率提升許多。

衛生局表示，在新冠肺炎疫情期間，急診病患轉診的時間都延後，但有了這套系統，時間縮短到甚至比疫情前的狀況還好。

衛生局今天在市政府發表這套系統的成果，市長黃偉哲表示，台南市的面積是台北市的8.8倍，但是醫療資源卻沒有台北多，如何提升效率，讓市民更健康，是市府團隊一直努力的目標。

主持這項合作計劃的成大醫院神經內科醫師宋碧姍表示，台南市可以進行靜脈血栓溶解藥物治療的責任醫院有13家，其中3家包括成大、奇美及安南醫院則可以進行較困難的動脈內血栓移除治療。

針對缺血性腦中風患者，宋碧姍表示，如果是比較小的血管堵塞，靜脈血栓溶解就可以，但如果是比較大的血管，可能必須進行血栓移除手術，但是患者在發病時，症狀可能並不明顯或典型，救護車可能送往就近醫院，醫師發現患者必須進行血栓移除，只好再轉送3家大醫院，轉診時間拖長會延誤治療黃金時期。

她表示，過去各家醫院醫師之間會透過Line的群組來溝通，但仍不夠快速，透過新建置的網頁平台，兩家醫院神經科醫師可以直接溝通，並透過平台快速獲得相關資訊，而如果轉診的醫院沒有空，也可以快速找到其他醫院接手。