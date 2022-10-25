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台南啟動急性缺血性腦中風轉診平台 大幅縮短搶救時間
對於缺血性腦中風患者來說，能夠在最短的時間內解決血栓的問題，對恢復健康有很大的幫助，台南市衛生局與成大合作，建置急性腦中風轉診平台，有效地讓急性大血管阻塞的患者轉診時間縮短66分鐘，效率提升許多。
衛生局表示，在新冠肺炎疫情期間，急診病患轉診的時間都延後，但有了這套系統，時間縮短到甚至比疫情前的狀況還好。
衛生局今天在市政府發表這套系統的成果，市長黃偉哲表示，台南市的面積是台北市的8.8倍，但是醫療資源卻沒有台北多，如何提升效率，讓市民更健康，是市府團隊一直努力的目標。
主持這項合作計劃的成大醫院神經內科醫師宋碧姍表示，台南市可以進行靜脈血栓溶解藥物治療的責任醫院有13家，其中3家包括成大、奇美及安南醫院則可以進行較困難的動脈內血栓移除治療。
針對缺血性腦中風患者，宋碧姍表示，如果是比較小的血管堵塞，靜脈血栓溶解就可以，但如果是比較大的血管，可能必須進行血栓移除手術，但是患者在發病時，症狀可能並不明顯或典型，救護車可能送往就近醫院，醫師發現患者必須進行血栓移除，只好再轉送3家大醫院，轉診時間拖長會延誤治療黃金時期。
她表示，過去各家醫院醫師之間會透過Line的群組來溝通，但仍不夠快速，透過新建置的網頁平台，兩家醫院神經科醫師可以直接溝通，並透過平台快速獲得相關資訊，而如果轉診的醫院沒有空，也可以快速找到其他醫院接手。
這套系統由成大醫院中風中心與成大醫學工程研究所教授林哲偉合作建置，從去年10月正式投入急性缺血性腦中風轉診，經過統計，明顯讓大血管阻塞病患自症狀發生經由轉診到可接受動脈取栓醫院之時間縮短66分鐘，接受動脈取栓治療前的腦部影像評估時間縮短86分鐘，並讓該類病患實際接受動脈取栓的時間縮短達62分鐘。
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