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環保署徵求資源回收創新研發計畫 最高補助5百萬元

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導

為鼓勵提升資源回收處理新技術、加強資源循環驅動力及再利用品質與產值，創造資源回收處理高價值，環保署112年公開徵求資源回收創新研發補助計畫，最高補助500萬元，即日起開始收件至111年11月22日下午5時，邀請國內公私立大學、研究機構、產品製造業、應回收廢棄物的責任業者、廢棄物處理業者及再利用機構，提出創新研發計畫。

環保署表示，凡符合本次補助指定主題及重點主題項目計畫，皆可提出申請。112年度徵求計畫的重點補助主題，每案最高可補助200萬元，共有針對公告應回收廢棄物的產品設計的環境化及最佳化、回收分類處理技術、回收處理體制創新管理、回收物質再利用用途或二次料產品高值化應用研發、其他提升資源回收成效所需相關工作。

此外若是指定補助主題，每案最高可補助500萬元，環保署已列出指定解決的問題及其工作內容項目，包括廢紙與廢鐵類回收資訊模式與監控研究、自行車用輪胎添加廢輪胎再生膠技術開發計畫、建構LED燈具循環材料與產品服務化低碳商業模式研發計畫、回收物質燃料化殘餘物高值應用評估計畫及紡織資源循環全生命周期環境衝擊評估分析方法學研究與開發。

環保署說明，本次補助應回收廢棄物回收處理創新及研究發展計畫，公開徵求申請須知與相關文件及申請表格，可至環保署資源回收網「最新消息」連結處下載（https://recycle.epa.gov.tw/News/NewsIndex），符合資格者可參與投件。

資源回收 環保署 廢棄物

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