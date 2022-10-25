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離島動物資源稀缺 動團助澎湖絕育280隻犬貓

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
工廠出動怪手將廢棄汽車吊起，將躲在車下的母犬帶回活動現場完成絕育。圖／台灣之心提供
工廠出動怪手將廢棄汽車吊起，將躲在車下的母犬帶回活動現場完成絕育。圖／台灣之心提供

離島動物醫療資源稀缺，台灣之心愛護動物協會睽違2年再度踏上澎湖，今年十月首次與澎湖縣家畜疾病防治所合作，為澎湖超過280隻犬貓完成絕育，其中包含防治所收容的所有未絕育母犬，希望為離島的遊蕩犬貓源頭絕育盡一份心力。

台灣之心此次澎湖下鄉絕育，遇到一名居民請求協助，因其家中的工廠腹地廣大，有近10隻浪犬定居、長久以來生育數次，讓這位工廠主人相當困擾。但其中一隻浪犬較不親人，始終無法帶到絕育活動會場，因此向台灣之心求援。

台灣之心前往現場協助，經過一番搜尋後，發現不親人的母犬躲藏於一輛廢棄汽車底下，工廠主人二話不說，直接開怪手將廢棄汽車吊起，最終順利將母犬帶回活動現場完成絕育，也完結工廠主人長年的憂心。

台灣之心表示，以離島的遊蕩犬貓族群來說，短時間的下鄉絕育行動確實不足以作出顯著的改變，但還是能解決民眾對於犬貓個體不斷繁殖的困擾。期待離島動物醫療資源能提升，未來能由澎湖自行進行長期且大規模的遊蕩犬貓源頭絕育計劃。

台灣之心說，希望將犬貓絕育的觀念及行動帶至台灣各個角落，逐步改變跟影響社會大眾對犬貓的印象及看法。

澎湖縣 生育

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