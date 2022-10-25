陳吉仲：每月盤點庫存產量 確保台灣糧食安全

中共20大後因應台海情勢，外界關切台灣糧食安全，農委會主委陳吉仲表示，每個月都會盤點庫存、產量，包括肥料、種子、肉類、冷凍蔬菜或肉類，不管遇到極端氣候或突發事件，都可以確保台灣的糧食安全。

陳吉仲表示，兩年半前因為新冠疫情「塞港、塞船」，總統、院長要求確保糧食安全，農委會每個月都盤點並在適當時機公布，具體盤點項目是確保未來六個月的肥料、種子、黃豆、玉米、飼料供應無虞，實際上可以撐十個月、快一年，加上平常糧食安全運作機制，雞肉、豬肉有15萬公噸，水產品庫存三個月，加上冷凍倉儲的根莖類蔬菜，原本是為了汛期做調整，現在也把汛期期間大幅度拉長。

陳吉仲表示，除了滾動倉儲機制以外，也掌控所有生產量，例如雞蛋產銷資訊，若能掌控現在到未來幾個月的生產量，並備妥糧食安全運作機制，未來不管遇到極端氣候事件、或類似俄烏戰爭的突發性事件，台灣都可以確保糧食安全。

陳吉仲說，農委會要百分百提供消費者2300萬人所需要的糧食，因此糧食安全不是用嘴巴講，而是要實際執行，尤其糧食安全要保有一定土地面積，以便在需要時可以適度做任何調整，因此每個月都會確認庫存跟產量。