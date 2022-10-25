繳地價稅也能賺回饋 一卡通推出多重疊加優惠

地價稅開徵，不少行動支付推出優惠方案，一卡通MONEY今公布最新繳地價稅早鳥等優惠，即日起至今年12月2日前使用一卡通MONEY繳納地價稅並達成指定條件，最高有機會可獲得1018元回饋。

為鼓勵民眾多利用一卡通MONEY繳納地價稅，一卡通MONEY提供多項疊加的繳稅優惠，本月底前繳納更享早鳥加碼。即日起至12月2日活動期間內，使用一卡通MONEY成功繳納任一筆地價稅且開啟兩種自動儲值功能，使用一卡通MONEY累積消費金額每滿1000元，即享50元儲值金回饋，滿2000元享100元儲值金回饋，以此類推，每一卡通MONEY帳戶最高限得200元。

一卡通表示，民眾如果於10月底前繳納任一筆地價稅且10月有消費任3筆，還可享早鳥加碼優惠，再加贈儲值金50元。首次透過生活繳費功能繳費，繳納地價稅可再獲儲值金50元回饋。

另外推出台南專屬優惠，使用一卡通MONEY繳納台南市地價稅並消費任一筆，可抽一卡通MONEY儲值金88元，共有700個名額，活動期間每消費1筆即享有1次抽獎機會，消費2筆即享2次抽獎機會，以此類推。

一卡通也聯手新光、聯邦、元大、台北富邦、玉山及王道等6大銀行，祭出繳地價稅加碼回饋，只要完成銀行指定條件可獲100元到最高718元不等的回饋。全台各縣市的地價稅均可透過一卡通MONEY生活繳費功能繳納，只要掃瞄稅單上的3段式條碼或QR code即可迅速繳納。