《良辰吉時》主題曲拿金鐘獎「爆資格爭議」 文化部：若違規恐取消獎項

image source: FB／廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards

文／蔡瓅萱

第57屆金鐘獎於10月21日、22日舉行，本屆是首度分為2日舉行，第2日頒發戲劇類獎項。不過「主題歌曲獎」獲獎的作品《良辰吉時》主題曲〈I Promise〉卻因為作品本身的報獎資格有疑慮而引發爭議，對此文化部也出面發聲。

與報獎資格不符？《良辰吉時》主題曲非為戲劇原創

在本屆金鐘獲得「主題歌曲獎」的為《良辰吉時》主題曲〈I Promise〉，但事後卻被指出，這首歌最初是為大甲媽祖遶境打造的歌曲，並非為了《良辰吉時》所做。金鐘「主題歌曲獎」的資格規定中有歌曲必須是為了劇集而做的「全新創作」，因此〈I Promise〉在獲獎後爆出了資格爭議。

image source: FB／廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards

據「中華民國一百十一年度電視金鐘獎獎勵要點」的規章中指出，「主題歌曲獎」的定義為「為該戲劇、迷你劇集『全新創作』之主題歌曲，包含詞與曲，且須係『首次』使用於該作品中。」〈I Promise〉為許常德與歌手范曉萱於2021年為大甲媽祖遶境所做的活動開幕曲，後來才被選用為《良辰吉時》的主題曲，並非為了該劇原創，明顯不符合資格。

image source: 文化部主管法規查詢系統

文化部要求提交證明資料 審查結果如資格不符獎項恐撤銷

據《TVBS新聞網》報導，主題曲的報名單位影響原創表示「報名時皆揭露歌曲背景，並按照報名規章作業」，文化部影視及流行音樂產業局則指出，〈I Promise〉經由報名單位確認符合規定並簽署切結書。為了查證本曲報獎資格的爭議，文化部影視局將依金鐘獎獎勵要點規範要求報名單位提供證明資料，並將其提交原評審委員審議。

《TVBS新聞網》報導指出，文化部長李永得表示會將調查資料再一次交由評審委員會鑑定，「如果有這個違反報名資格規定的話，那麼可能會取消它的資格。」面對此爭議，許常德則回應將一交由公司說明，強調「輸不到他發言」。

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