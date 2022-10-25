金鐘57／請神明到場保庇！《寶島神很大》奪2大獎 走訪台灣民俗廟宇

美元強勢走高，非美貨幣狂貶趨勢止不住，日前有一名網友在PTT上發文表示，美金漲到近年最高點了，近期美金定存討論度升高「是不是應該要把存款換成美元？」，原PO認為現在追價進去已經有點風險，指出「人多的地方不要去，應該是適用任何投資的，建議相信自己的判斷就好了」，該文一出引發熱議，甚至有網友回應「砸鍋賣鐵也要買鎂」。

2022-10-25 13:45