營養午餐開始吃石斑了！ 陳吉仲：後續再考慮是否固定推動

因應石斑魚遭中國禁止進口，農委會、教育部共同規畫「班班吃石斑」政策，本學期要讓學生吃到四次石斑魚，高雄校園上周首度上路，農委會陳吉仲主委今天表示，新竹縣營養午餐也已經開始供應石斑魚，未來會聽取團膳、食材業者意見，考慮是否固定推出。

高雄學校營養午餐上周首度吃到石斑，新竹縣學校午餐昨起也陸續吃石斑魚，陳吉仲表示，他到高雄聽到小朋友跟同仁回應，認為石斑是營養午餐額外增加的一道菜，都覺得很棒，昨天他也到新竹跟農會團體、縣政府座談，後續各縣市將陸續推出，現在先處理這學期跟下學期，後續再看所有團膳業者跟食材業者意見，再考慮要不要固定校園午餐推動吃石斑魚。

陳吉仲表示，原本規畫這學期吃四次，但現在已經十月，這學期會在一月中旬結束，如果要吃四次的話，希望還是可以如期上路，但如果稍微延遲，也可能延到明年初，一切會依照招標作業進行。

至於未來其他水產品是否有機會固定供應營養午餐，陳吉仲表示，以前擔心小朋友吃到魚刺，現在已經在台南將軍設置冷鏈加工中心，除掉魚刺以後送到學校更安全，有機會讓小朋友吃到更多水產品，以前一個月只吃一餐水產品，現在若前端處理「三清」跟去除魚刺，水產品非常有機會進入學校午餐。

陳吉仲日前曾說，石斑魚產地池邊價比過去更好，他今天表示，不是因為學校午餐拉抬石斑魚價格，今年上半年石斑出口中國3600公噸，以前全年約有7000公噸，因此下半年預定要再處理3600公噸，當初規畫外銷300公噸，但現在外銷已經達到1300公噸，到年底預估可到1500公噸也沒問題。

內銷部分，陳吉仲說，全聯、萊爾富等通路總共超過1100公噸，比以前成長都還多，因為加工處理過，輪切一片169元，另外石斑加工凍儲超過600公噸，各項加總起來都比原處理目標還高。

陳吉仲說，現在池邊比較少抓到大隻石斑魚，所以價格才會上來，剛好又遇到學校午餐供應石斑，所以不是因為學校午餐吃石斑才導致池邊價成長，是外銷、內銷都達到預期。