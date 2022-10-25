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高市推動「大港品牌」美學升級 青年創意出手翻轉經典

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
「世外淘圓」團隊為青年局副局長顏己喨介紹作品設計理念。圖／高雄市青年局提供
「世外淘圓」團隊為青年局副局長顏己喨介紹作品設計理念。圖／高雄市青年局提供

高雄市青年局今年發起「大港經典升級競賽」，網羅高雄11家經典企業出題，從逾百件提案中遴選出11組青年團隊，在Pinway駁二八號倉庫舉辦決賽及成果發表。青年局今天公布，由「古意新創高顏值隊」為南仁湖設計咖啡美術館品牌識別，奪得第一名殊榮及獎金20萬元。

高雄市青年局副局長顏己喨表示，「大港經典升級競賽」以導入時尚潮流及美學做為目標，媒合高雄新創團隊與在地老字號企業翻轉經典品牌，11組入選決賽團隊皆展現出具質感升級及時尚創意的成果。青年局也特別為入選團隊辦理新創媒合會，邀請品牌企業主到場與會，讓青年團隊直接與企業主面對交流，並了解不同產業領域的設計需求，提升入選團隊跨域專業知能。

這次競賽力促青年團隊對接經典企業，其中「古意新創高顏值隊」為南仁湖設計位於古坑的咖啡美術館品牌識別，未來將有大型充氣咖啡獸與經典角色「乖乖」一同亮相；「ALIVE」團隊為花季度假飯店，設計專屬紀念商品，從外包裝設計到產品的運用，以及周邊旅遊地圖，帶出花季的周邊特色，同時導入電子化，達到環保效益；「無設限」團隊協助旭昌海洋設計全新形象識別，因應疫情趨勢企業考慮朝電商發展，嶄新視覺未來將於電商亮相。

獲得冠軍的「古意新創高顏值隊」說，很榮幸透過這次競賽，協助高雄在地企業做品牌轉型設計，除了增加實戰經驗，也從中學習如何與業主互動交流。感謝青年局安排跨域主題課程，讓團隊有跨領域學習，開拓新視野，激發不同的創意發想。

「2022大港經典升級提案競賽」第二名由「世外淘圓」團隊為太師傅企業設計全新品牌識別；第三名由「黃埔精神樹德創新」團隊奪得，從設計品牌識別到伴手禮外包裝，完整呈現鳳山黃埔新村意象。競賽成果資訊可至青年局官網或官方Facebook查看。

Tinker町客有限公司創辦人與青年團隊於新創媒合會交流接洽。圖／高雄市青年局提供
Tinker町客有限公司創辦人與青年團隊於新創媒合會交流接洽。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局舉辦「 2022大港經典升級決賽暨成果發表」。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局舉辦「 2022大港經典升級決賽暨成果發表」。圖／高雄市青年局提供
「古意新創高顏值隊」為南仁湖咖啡美術館設計品牌識別，獲得第一名殊榮及獎金20萬元。圖／高雄市青年局提供
「古意新創高顏值隊」為南仁湖咖啡美術館設計品牌識別，獲得第一名殊榮及獎金20萬元。圖／高雄市青年局提供
「古意新創高顏值隊」為南仁湖咖啡美術館設計品牌識別設計作品展示。圖／高雄市青年局提供
「古意新創高顏值隊」為南仁湖咖啡美術館設計品牌識別設計作品展示。圖／高雄市青年局提供

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