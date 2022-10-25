最快下午就可用！熊好券2.0抽籤 饗購券中獎率最高

台北熊好券2.0今天抽籤，這波熊好券2.0一共有167萬7832人完成登記，刷新1.0紀錄，台北市長柯文哲今天主持線上抽籤，由市長柯文哲按下抽球機抽出五顆球，不過抽球機一度出槌，柯文哲抽中五顆亂數種子分別為8、3、8、5、3號。並輸入電腦後，抽出69.6萬的幸運民眾。

柯文哲說，民眾最關心的還是抽中什麼時候可以用。這次熊好券2.0有近168萬人來登錄，要抽69.6萬人，對電腦也是大挑戰，抽完籤下午就會發送訊息，民眾只要拿到就可以用，最慢今天晚上就可以使用。

台北市長柯文哲今天主持線上抽獎，柯文哲一開始就露出興奮表情，表示「馬上就要抽獎了，我自己也有登記」，不過除了抽籤，民眾最關心的還是抽中什麼時候可以用。這次熊好券2.0有168萬人來登錄，要抽69.6萬人，對電腦也是大挑戰，抽完籤下午就會發送訊息，民眾只要拿到就可以用，最慢今天晚上就可以使用。

柯說，他常講防疫、紓困、振興、轉型，這次疫情加上俄烏戰爭等通貨膨脹，戰爭打下去物價都受到影響，社會底層民眾受傷嚴重，希望透過熊好券2.0振興經濟。

至於這次登記熊好券2.0的方式，使用台北通登記有84％、使用網路登記15％、使用超商iBon登記的1%，還是用台北通登記最多。

為了振興經濟，台北市政府斥資5.2億元再發熊好券2.0，自10月18日起開放登記，截至24日下午6時截止登記，熊好券2.0的登記人數已刷新1.0第2波的登記總數156萬1219人，北市府表示，這次登記人數最多的券種分別為饗購券與市集券，最難抽中的是住宿券與市集券。

其中饗購券中籤率為35%、農好券中籤率30%、運動券中籤路29%、藝文券中籤率13%、市集券中籤率9%、住宿券中籤率5%。