2022新北市國際紀錄片月30日起跑 府中15免費觀影
「2022新北市國際紀錄片月」主視覺宣傳摺頁今日亮相，活動將在10月30日起，於府中15紀錄片放映院登場，今年規劃三大主題單元，「國內院線精選—台灣的故事」、「國際紀錄片大賞—藝術家的故事」以及「2022新北市紀錄片獎優選影片」，一共26部精選片單輪番上陣。
新北市新聞局說明，今年活動以「藉由了解台灣大大小小的故事，讓我們凝聚起彼此的情感」為出發，在「國內院線精選—台灣的故事」中選映包含《愛別離苦》、《男人與他的海》、《費爾的旅程》、《回眸》、《再會啦白宮》、《尋找神話之鳥》，及敘述台灣文學作家故事的《台灣男子葉石濤》、《我記得》、《波濤最深處》等。
「國際紀錄片大賞—藝術家的故事」單元中，放映講述日本藝術家《草間∞彌生》的創作之路、《是誰得手林布蘭？》以全新視角，剖析關於林布蘭的畫作為何如此受到收藏家的青睞，為何畫作如此感動人心。
另選映2021年上映的《今敏：造夢魔術師》，由法國知名動畫電影史學者兼紀錄片導演帕斯卡爾艾力克斯文森特傾力十年走訪日本、美國、法國及英國等地，貼身專訪日本漫畫家兼動畫電影導演今敏的家人、同事和受他影響的知名影視工作者，暢談他的作品並且回顧他的藝術遺產。
新聞局長張愛晶表示，新北市紀錄片獎已經走過了12個年頭，自2012年創辦至今，已培育出111位導演，完成120部優選作品，本屆13部題材多元的作品將在「2022新北市紀錄片獎優選影片」單元登場，現場邀請創作導演出席映後座談，暢談拍攝點滴，到場觀眾還有機會獲得限量劇照明信片。
「2022新北市國際紀錄片月」所有場次均免費觀賞，各場次活動開始前1周，於accupass開放事先報名，並保留部分名額於活動現場讓觀眾候補，活動宣傳摺頁可至府中15紀錄片放映院、新北市政府1樓服務台、板橋435藝文特區及板南線部分捷運站等地索取，詳細放映場次及活動相關訊息請上「感動無所不在」臉書粉絲團或新北市紀錄片官方網站查詢。
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