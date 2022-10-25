咖啡這樣喝恐致食道癌！加這東西喝後更傷身 醫生警告4類人少喝

不少人會喝咖啡提神，但如果亂喝隨時致癌！有醫生指出，喝咖啡雖然好處多，但不能過量，否則可能導致食道癌、心悸及血壓升高。醫生又提醒，空腹喝咖啡及加牛奶也不好，而孕婦、孩童等4類人應格外留神，減少咖啡因攝取。

台灣肝膽腸胃科醫師詹宜學於Facebook及YouTube分享喝咖啡注意事項。他指出，咖啡中有物質能夠促進腸胃蠕動幫助排便，減少便秘，降低大腸癌發生機率，但必須注意是「適量攝取」，若咖啡若飲用過量，咖啡中的咖啡因會使食道與胃的交接處「賁門」括約肌鬆弛，增加胃酸逆流經過食道風險，導致「胃食道逆流」；若長時間不注意，甚至有可能會造成食道病變、癌化，也可能造成 心悸、血壓升高。

那到底喝咖啡多少才算適量？詹醫生引述台灣衛福部表示，咖啡因每日攝取量建議在300毫克以下，若是現煮咖啡，建議一天最多不要超過2杯，而外購咖啡時，可參考其咖啡因含量。

空腹喝咖啡、加牛奶更差？

詹醫生表示，空腹喝咖啡會增加胃酸分泌，刺激黏膜，如果胃本身有發炎、潰瘍的人，會更加不舒服，甚至更嚴重。至於咖啡加牛奶，詹醫生說由於牛奶含有脂肪，脂肪會使腸胃蠕動變慢，反而更容易不適，而且咖啡與牛奶一起喝並不會增加鈣質吸收。

4類人宜減少吸收咖啡因

詹醫生另提醒，孕婦、孩童、心臟病患者、腸胃不好的人，應減少咖啡因攝取，包括可樂、朱古力、茶葉等同樣含咖啡因的飲品食品。

食道癌6大早期症狀要注意

根據本港醫院管理局智友站，香港每年約有400宗食道癌新增個案，其中男性患食道癌機會較女性高。

大多數食道癌病人首先出現的徵狀是漸進吞嚥困難，但病人可能並不察覺或不自覺地改變進食習慣，但由於無法正常進食導致營養不良，體重會下降；當有吞嚥困難、不明原因體重下降、胃灼熱等情況，應及早求醫。

食道癌6大早期徵狀：

1）難以吞嚥乾硬固體食物

2）咳嗽

3）進食時胸腹不適，疼痛

4）若腫瘤出現在食道上部（咽喉附近），病人會有咽喉不適感或吞嚥時感覺有異物

5）腫瘤出現在食道中部（胸部附近），病人進食時覺胸骨後痛楚或背部不適6）腫瘤出現在食道下部（連接胃部的位置），病人進食後會有腹部脹悶

較後期病人徵狀：

1）吞嚥困難的情況會加劇，逐漸只能進食半流質，最後可能連流質、口水也無法吞嚥

2）食道腫瘤擾亂正常胃部消化，患者感到噁心，甚至有嘔吐和食物逆流情況

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文章授權轉載自《香港01》